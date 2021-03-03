Hikaye 1974’te başladı

İlk Volkswagen Golf 1974 yılında üretildi. Volkswagen Golf’ün 8’inci neslinin yola çıkmasına kısa bir süre kala, 1974 yılına dönüldü. Aracın ilk nesli Mart 1974’te yollara çıkmaya başlarken, Beetle’nin yerini almaya başladı.

İlk Volkswagen Golf 1974 yılında üretildi. Volkswagen Golf’ün sekizinci neslinin Türkiye yollarına çıkmasına sayılı günler kaldı. Tüm dünyada bir başarı hikayesi olarak kabul edilen Golf’ün ilk neslinin üretimi 1974 yılının Mart ayında Wolfsburg’da başladı ve aynı yılın Mayıs ayında satışa sunuldu. Arkadan itişli ve arkada yer alan motoruyla pazarın hakimi konumunda olan Beetle’ın selefi Golf, önden çekişli ve ön kısımda konumlandırılmış su soğutmalı motor akımının en önemli temsilcisi ve kompakt hatchback segmentinin yaratıcısı oldu. Giorgetto Giugiaro tarafından geliştirilen Golf Mk I’den beklenti son derece yüksekti. O tarihe kadar gelmiş geçmiş en başarılı otomobil olan ve 21.5 milyon adetten fazla üretim rakamıyla bir ikon haline gelmiş Beetle’ın, başarı hikayesini devam ettirmesi bekleniyordu. Tasarımı, geniş iç hacmi, modern ve güvenli sürüş konsepti sayesinde 1976 yılının Ekim ayında Golf’ün bir milyonuncusu banttan indi ve Beetle’in bayrağını yukarıya taşıyacağını kanıtlamış oldu. 1976’da Golf GTI’ın pazara sunulmasıyla Volkwagen, bu segmenti daha dinamik bir hale getirdi. Kısa süre içerisinde kompakt spor konseptiyle birlikte anılacak olan bir model yaratmış oldu.

İLK KATALİTİK KONVERTÖR İKİNCİ NESİL GOLF İLE GELDİ

Golf 2, Alman mühendisliğinin sürekli gelişim ve teknolojik yenilemeye verdiği önem açısından önemli bir kilometre taşıdır. Volkswagen, “konseptte devamlılık, tasarımda evrim, detaylarda ve genel kalitede ileri görüş” anlayışıyla, 1983 yılında yeni Golf’ü pazara sundu. 2. nesil ile Golf’ün, dış tasarım detayları çok fazla değişmese de boyutları 170 mm artarak yenilendi. 1984 yılında ilk kez katalitik konvertör, 1986 yılında ise kilitlenme karşıtı fren sistemi (ABS) ve hidrolik direksiyon sistemi kullanıldı. 1988 yılında üretilen Rallye Golf G60, 160 PS üreten G-Lader supercharger bir motora sahipti. Aynı yıl, Golf üretimi 10 milyon adedi buldu. 1990 yılında, dört tekerlekten çekişli Tiguan’ın atası sayılabilecek Volkswagen Golf Country üretildi.