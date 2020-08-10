Markaları liderliğe SUV’ler ile ulaşıyor

Her geçen gün nüfusu artan SUV fiyat etiketleri ve pazar payı hızla yükseliyor. En çok satan model haline gelen yerden yüksek araçlar, fiyat konusunda da oldukça rekabetçi olunca markaların göz bebeği olmaya başladı. Yılbaşında 210 bin TL olan ortalama fiyatlar kur etkisi ve arz sorunu ile beraber yüzde 18 artarak 260 bin TL’ye kadar çıktı.

ALİ YILDIRIM

Suv fiyat etiketleri kur ve endeks değişimleriyle sürekli yükseliyor. Otomotiv sektörünün sınıf değişimi tüm dünyada gözlenirken, SUV modellere olan ilgi her geçen gün daha fazla artıyor. Geçen yılın sonlarına doğru artık hatchback modelleri katleden SUV’ler 2020’nin ilk 7 ayında sedan ülkesi Türkiye’den yüzde 28 pay almayı başardı. Artık ulaşılabilir fiyatıyla sedanlara yakın fiyatıyla tercih sebebi oluyor. SUV segmentindeki rekabet ise ithal markalar arasında yaşandı. Türkiye’de ilk 7 ayda 341 binlik toplam pazarda 273 bin otomobil satılırken bunun 77 bin 178 adedi SUV segment araçlardan oluştu. Suv fiyat

LİDER DACİA DUSTER

Türkiye’nin en kapsamlı analiz şirketi Cardata verilerine göre 7 aylık zaman diliminde satılan SUV araçların lideri ise 9 bin 40 adetle ulaşılabilir fiyatı ile Dacia Duster oldu.

verilerine göre 7 aylık zaman diliminde satılan SUV araçların lideri ise 9 bin 40 adetle ulaşılabilir fiyatı ile Dacia Duster oldu.

Duster modelini 7 bin 311 adetle Fransız aslanı Peugeot 3008 takip etti.



Listenin devamında 6 bin 281 adetle Hyundai’nin amirali Tucson,



5 bin 199 adetle Citroen C5 Aircross,



4 bin 418 adetle Peugeot 2008,



3 bin 276 adetle Kia Sportage,



2 bin 882 adetle Volkswagen T-Roc,



2 bin 621 adetle Volkswagen Tiguan,



2 bin 446 adetle Opel Grandland X



2 bin 362 adetle Nissan Qashqai ilk 10’da yer aldı.



Yerli üretim SUV Toyota C-HR ise bin 573 adetle listenin 16’ncı sırasına girdi.

ORTALAMA FİYAT FARKI 7 AYDA 50 BİN LİRA

Cardata’nın paylaştığı verilere göre, Türkiye’de satılan SUV araçların yılbaşında ortalama fiyatı 210 bin TL olurken, temmuzda ise bu rakam kur etkisi ve arz sorunuyla birlikte 260 bin TL’ye kadar yükseldi. İlk 7 ayda fiyat farkı yüzde 20’ye yaklaştı.

ETİKETTE SEDANLARLA YARIŞIYOR

Türkiye’de en çok satılan Fiat Egea sedanın fiyatı Lounge Plus donanım paketi otomatik vites dizel fiyatı 189 bin 900 TL. En çok satan Dacia Duster’in fiyatı yılbaşında 159 bin 434 lira iken Temmuz’da bu rakam 177 bin 400 TL oldu. İkinci sırada yer alan Peugeot 3008’in fiyatı ise yılbaşında 255 bin 800 TL iken Temmuz’da bu rakam 291 bin 400 TL’ye çıktı.

ÜRETİCİLER SUV İTHAL EDİYOR

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “0 km SUV segmenti toplam binek otomobil satışlarının içinde yüzde 28 gibi yüksek bir paya sahip. Özellikle son yıllarda SUV’lere olan talep böyle bir pazar yarattı ve yüksek satış adetli bir piyasa oluşturdu. Hatta bu çerçevede son yıllarda Türkiye pazarında her zaman sedan segmentinden sonra en çok satan sınıf olan hatchbackleri de geçerek 2’nci sıraya yerleşti. Tüketicinin SUV’ye olan talebinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle otomobil üreticileri ve ithalatçıları üretim ve ithalatlarında daha çok SUV araçları sipariş ediyorlar” diye konuştu.