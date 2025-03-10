Mobil Türkiye 5 yıllık yatırım planına başlıyor

Mobil Türkiye hedef büyüttü. 5 yıllık uzun bir yatırım planına start veren şirketin ilk hamlesi 2 milyon dolarla olacak.

Orta Asya ve Avrupa olmak üzere Afrika ve Ortadoğu da dahil 22 farklı ülkeye ihracat yapan Mobil Türkiye, yatırımda hedef büyüttü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, 2024 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığını, yeni rekor seviyesine ulaştıklarını bildirdi. Bunu desteklemek için 2024’te ek depolama tesisini devreye aldıklarını bildiren Bilgiç, “Ağırlık bizim sorumluluk bölgemizde olan Orta Asya ve Ortadoğu ülkeleri. Toplam ihracat rakamımız üretimimizin yüzde 20’ye yakınını oluşturuyor. 5 yıllık uzun bir yatırım planımız var. İlk hamlesi 2 milyon dolar olacak” dedi.

Bu yıldan umutluyuz

Bu yıldan umutlu olduklarına değinen Münci Bilgiç, “Sektör için 2025 yılının 2024’e göre daha iyi geçeceğini öngörüyoruz. Enflasyonda beklenen düşüş ve buna bağlı faiz indirimleri ile finansmanın daha rahatlayacağını, işletmelerin önlerini biraz daha iyi göreceğini düşünüyoruz. 2024’ün son ayında gelen endüstri üretiminde uzun bir süreden sonra yıllık olarak artış sinyalleri, 2 yıl üst üste 1.2 milyon üzerinde yeni araç satışı, Türkiye’nin çevresindeki jeopolitik gelişmeler, dünya ticaretindeki gümrük tarifeleri bir takım sekteler vursa dahi Türkiye’ye görece olarak çok büyük etkisinin olmaması ve son olarak da yatırım ortamının daha iyileşmesinin beklenmesi bizi 2025’e daha pozitif olarak bakmaya yöneltiyor. Sektörün de 2024’de kaybettiği bir miktar satış hacmini geri alacağını düşünüyoruz” yorumunda bulundu.

İhracata daha fazla ağırlık vereceğiz

İhracat tarafına ağırlık vereceklerini ifade eden Bilgiç şöyle devam etti: “Mobil Oil Türk olarak ise 2025 de ihracat ve üretimimizi yüzde 5 civarında artırmayı hedefliyoruz. Bunun için gerekli planlarımızı yaptık ve uygulamaya başladık. 5 yılda, Mobil olarak bizim toplam yatırımımız biraz daha büyük boyutlu olacak, onun rakamıyla ilgili daha sonra belki bilgi verebilirim. Ama bizim 2025’teki hedeflediğimiz yatırım planımız 2 milyon dolar civarında bir yatırım, ilk yatırımımız bu civarda olacak.”