Chery, TIGGO 8 Pro Max için özel bir sıfır faiz kredisi hazırladı. Kasım ayında Markanın D segmentinde boy gösteren 7 kişilik SUV’sine sahip olmak için Intelligent versiyonuna özel 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım desteği bulunuyor. Ticari müşterilere ise Intelligent versiyonunda geçerli olmak üzere 600 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım indirimi sunuluyor.

Chery, TIGGO 8 Pro Max için özel bir sıfır faiz kredisi hazırladı. Kasım ayında Markanın D segmentinde boy gösteren 7 kişilik SUV’sine sahip olmak için Intelligent versiyonuna özel 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım desteği bulunuyor. Ticari müşterilere ise Intelligent versiyonunda geçerli olmak üzere 600 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım indirimi sunuluyor. Chery’nin TIGGO serisi üstün bir satış performansı sergileyerek toplam satışlarda yaklaşık 100.000 adede ulaştı.

TIGGO 8 Pro Max modeli, üstün katma değeri ve gelişmiş özellikleriyle yerel kullanıcıların ilk tercihi haline geldi. Üstün performans ve hızlı tepki için geliştirilen 1.6T motora sahip olan Chery TIGGO 8 Pro Max, kullanıcılara tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunuyor. 7 koltuklu yapısıyla geniş bir yaşam alanı sunan model, kalabalık şehir sokaklarından geniş otoyollara kadar sorunsuz ve güvenilir bir sürüş deneyimi sağlıyor. Gelişmiş performansı, kullanıcıların farklı yol koşullarında güvenli ve keyifli yolculuk gerçekleştirmelerini sağlıyor.

185 BİN TL NAKİT ALIM DESTEĞİ DE VAR

Chery TIGGO 8 Pro Max, akıllı sürüş destek sistemlerine ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik büyük hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO 8 Pro Max premium konfor duygusunu yaşatıyor. Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde sunulan TIGGO 8 Pro Max’in fiyatı nakit indirimli 1 milyon 910 bin TL’den başlıyor ve markanın en kapsamlı donanımları sunuluyor.

Chery’nin akıllı sürüş ve kaliteli yaşama odaklanmış 7 kişilik büyük hacimli SUV modeli TIGGO 8 Pro Max’in Intelligent versiyonuna özel 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım desteği bulunuyor. Ticari müşterilere ise Intelligent versiyonunda geçerli olmak üzere 600 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım indirimi sunuluyor.