Opel Grandland elektrik AWD Türkiye’de: 325 HP 4×4 SUV

Opel, ilk dört tekerlekten çekişli elektrikli modeli Opel Grandland Elektrik AWD’yi Türkiye’de satışa sundu. 325 HP güç, 473 km menzil ve 4.25 milyon TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Elektrikli dönüşümde vites yükselten Opel, Grandland modelini bu kez çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli versiyonla sahaya çıkardı. Yeni Grandland Elektrik AWD, performans, menzil ve güvenliği bir arada sunarak C-SUV segmentinde iddiasını artırıyor.

325 HP güç, çift motorlu AWD sistem

Yeni Grandland Elektrik AWD, biri önde biri arkada konumlandırılmış iki elektrik motoruyla toplamda 325 HP güç ve 509 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/s hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlayan model, 180 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Bu yapı, özellikle zor yol koşullarında ve yüksek hızlarda dengeli bir sürüş sağlıyor.

4 sürüş modu ile her zemine uyum

Modelde dört farklı sürüş modu bulunuyor:

Normal: Günlük kullanım için dengeli güç dağılımı

Sport: Sürekli AWD ve daha agresif sürüş karakteri

Eco: Maksimum verimlilik ve düşük tüketim

4WD: Kar, buz ve kaygan zeminlerde maksimum tutuş

Bu sistem, aracın farklı yol koşullarına hızlı şekilde adapte olmasını sağlıyor.

473 KM menzil ve hızlı şarj

73 kWh batarya kapasitesine sahip model, WLTP verilerine göre 473 kilometreye kadar menzil sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde batarya, %20’den %80’e 30 dakikanın altında dolabiliyor. Ayrıca 0.278 Cd sürtünme katsayısı ile aerodinamik verimlilik de artırılmış.

Yeni şasi teknolojisiyle yüksek konfor

Frekans seçici sönümleme teknolojisi, yol koşullarına göre süspansiyon tepkilerini otomatik ayarlıyor. Bu sistem:

Bozuk yollarda konforu artırıyor

Yüksek hızda stabilite sağlıyor

Virajlarda daha net yol hissi sunuyor

Donanım ve fiyat

Yeni Grandland Elektrik AWD, Türkiye’de GS donanım seviyesi ile sunuluyor ve tüm opsiyonlar dahil 4.250.000 TL fiyat etiketine sahip.

Öne çıkan donanımlar:

20 inç aero jantlar

Intelli-Lux HD LED farlar

360° kamera ve sürüş destek sistemleri

16 inç multimedya ekranı

Otomobil dolu dolu fiyat kafa karıştırıcı

Grandland Elektrik AWD, sadece bir SUV değil; performans, dört çeker güvenliği ve elektrikli menzili aynı potada eriten yeni nesil bir oyuncu. Türkiye’de özellikle premium elektrikli SUV arayanlar için güçlü bir alternatif olacak gibi görünüyor. Ama fiyatı biraz kafa karıştırıyor.