CUPRA’nın tamamen elektrikli kompakt modeli Raval’ı test ederek YouTube kanalımda detaylı şekilde inceledim. Sportif sürüş karakteri, dikkat çekici tasarımı ve yaklaşık 26 bin euroluk Avrupa fiyatıyla model, elektrikli hatchback sınıfında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

CUPRA, elektrikli mobiliteye sportif karakter katma iddiasını Raval modeliyle bir adım ileri taşıyor. Markanın kompakt sınıftaki yeni elektrikli modeli, ilk sürüşte özellikle tasarımı ve dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki model, şehir otomobili kimliğini korurken klasik hatchback çizgisinden daha agresif bir duruş sergiliyor. Özellikle ön bölümdeki üçgen LED imzaları ve keskin gövde hatları, araca konsept otomobil havası katıyor.

Genç kullanıcılara hitap eden bir karakter

Raval’ın en güçlü taraflarından biri karakteri. Araç, sadece ekonomik bir elektrikli otomobil olmaya çalışmıyor; aynı zamanda sürüş hissiyle de kullanıcıyı içine çekmeyi hedefliyor.

İç mekânda sürücü odaklı kokpit yapısı dikkat çekerken bakır detaylar ve büyük dijital ekranlar markanın sportif kimliğini güçlendiriyor. Direksiyon hissi ve şasi yapısı da sınıfındaki birçok modele göre daha dinamik bir sürüş sunuyor.

440 kilometreye kadar menzil

Volkswagen Grubu’nun MEB Small platformu üzerinde geliştirilen modelin yaklaşık 440 kilometre menzil sunması bekleniyor. 226 beygire yaklaşan güç değeriyle birlikte performans tarafında da iddialı bir yapı hedefleniyor. 125 kW hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın kısa sürede yüksek doluluk seviyesine ulaşabilmesi planlanıyor. Bu da Raval’ı sadece şehir içinde değil günlük kullanım tarafında da güçlü bir alternatif haline getiriyor.

Avrupa fiyatı 26 bin euro seviyesinde

CUPRA Raval’ın Avrupa’da yaklaşık 26 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkması bekleniyor. Türkiye’de ise güncel vergi sistemi ve kur etkisiyle modelin fiyatının 2 milyon TL seviyesine yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Özellikle performans odaklı elektrikli hatchback arayan kullanıcılar için modelin dikkat çekici bir alternatif olması bekleniyor.

Youtube test videosunda tüm detayları anlattım

Raval’ı detaylı şekilde test ettiğim YouTube videosunda aracın tasarımından sürüş hissine, iç mekân kalitesinden teknik detaylarına kadar tüm izlenimlerimi paylaştım. Model, ilk deneyimde bile CUPRA’nın sportif DNA’sını hissettirmeyi başarıyor.