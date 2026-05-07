Togg’un yeni modeline Çin alt yapısı

Türkiye’nin mobilite markası Togg, yeni geliştireceği B segmenti elektrikli araç ailesi için dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL grubunun iştiraki CAIT ile stratejik iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında Togg, tamamen sıfırdan platform geliştirmek yerine Çinli şirketin “lego mantığında” geliştirilen hazır elektrikli araç altyapısını kullanacak. İş birliği kapsamında araçların temel şasi yapısı, batarya entegrasyonu, elektrikli güç aktarma sistemi ve platform teknolojisi CAIT tarafından sağlanacak. Togg ise yazılım, dijital mimari, kullanıcı deneyimi ve araçların Türkiye pazarına uygun geliştirilmesi tarafında belirleyici rol üstlenecek.

Şasi ve altyapı Çin’den gelecek

Anlaşmanın en dikkat çekici noktası ise CATL’in geliştirdiği “Bedrock Şasi” teknolojisinin kullanılması oldu. Çin’de 2024 yılında seri üretime giren sistem; batarya, motor, termal yönetim ve elektronik kontrol birimlerini tek bir platform altında topluyor. Bu yapı sayesinde markalar sıfırdan platform geliştirme maliyetine katlanmadan kendi tasarımını, yazılımını ve marka kimliğini aynı altyapı üzerine inşa edebiliyor. Başka bir ifadeyle Togg’un yeni B segmenti modellerinde aracın temel teknolojik omurgası ve şasi altyapısı Çin merkezli olacak.

Amaç maliyeti düşürmek ve geliştirme sürecini hızlandırmak

Elektrikli araç sektöründe platform geliştirme maliyetlerinin milyarlarca dolara ulaşması nedeniyle küresel otomotiv üreticileri son dönemde ortak platform ve ortak mühendislik modellerine yöneliyor. Togg da bu anlaşmayla birlikte; geliştirme süresini kısaltmayı, maliyetleri aşağı çekmeyi, daha ulaşılabilir fiyatlı elektrikli modeller geliştirmeyi hedefliyor. Özellikle Türkiye’de ana pazarın B segmentinde olması nedeniyle bu hamle, markanın daha geniş kitlelere ulaşma stratejisinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Üç yeni model geliyor

Tarafların açıklamasına göre ortak geliştirilecek üç yeni modelin 2027 yılının ortasından itibaren Türkiye’de satışa sunulması hedefleniyor. Yeni modellerin; BYD Dolphin, Renault 5 E-Tech, VW Polo elektrik, Cupra Raval gelecekte gelmesi beklenen uygun fiyatlı Tesla modelleri gibi araçlarla aynı sınıfta rekabet etmesi bekleniyor.

“Bu anlaşma tedarik anlaşmasının ötesinde”

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, iş birliğinin klasik bir tedarik anlaşmasının ötesinde olduğunu belirterek geliştirme sürecinde aktif mühendislik katkısı sunduklarını söyledi. CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng ise iş birliğinin Bedrock Şasi teknolojisinin küresel büyümesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.