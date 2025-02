Yeni Citroen C4 ailesinin fiyatı belli oldu. Citroen C4 ailesini makyajladı. Yeni yüze kavuşan modellere hem teknolojik destek heldi hem de yeni donanımlar eklendi. Yeni C4 1 milyon 470 bin liralık fiyat etiketiyle dikkat çekerken, C4 X de 1 milyon 570 bin liralık fiyata Şubat ayında satılmaya başlandı. Her iki modelin de elektrikli versiyonu için en az 1.5 milyon lira ödemek gerekiyor.

ALİ YILDIRIM

Yeni Citroen C4 ailesinin fiyatı belli oldu. Citroen C4 ailesini yeniledi. Yenilenen ailede artık yeni yüz ve tasarım anlayışı dikkat çekerken donanım listesi de elden geçirildi. Şubat ayında satışınına başlanan makyajlı modellerin yaklaşık 1.5 milyon liralık fiyat etiketi taşıdığı paylaşıldı. Yeni C4’te arka tasarım daha yalın ve daha çekici bir görünüm oluşturmak üzere gelişirken, yeni C4 X zaten son derece çekici olan fastback tasarımını korumaya devam ediyor.

Dolu dolu koltuklar konfor odaklı

Dış tasarımdaki değişime, yeniden tasarlanan Citroën Advanced Comfort® Koltuklar, hafifçe sürücüye dönük 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve yeni 7 inçlik dijital gösterge paneli ile gelişmiş araç içi konfor özellikleri eşlik ediyor. Bu özellikleri Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon® sistemi desteklerken, her bir koltukta geniş yaşam alanı ve günlük kullanımı daha güvenli ve konforlu hale getiren yaklaşık 20 adet sürüş destek sistemi tamamlıyor. Böylece yeni C4 ve yeni C4 X ile yapılan her yolculuk son derece dingin bir sürüş ve seyahat deneyimi anlamına geliyor.

Hem elektrikli hem de benzinli seçenekleri var

Bu değişime elektrikliye geçişi teşvik eden motor seçenekleri eşlik ediyor. Yenilenen modellerde müşteriler, Türkiye’de kendini kanıtlamış olan 115 kW gücündeki elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X modelleri dışında, C4’te yeni 136 HP gücündeki 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemine sahip versiyonu satın alabilecekler. Ayrıca her iki modelde 1.2 PureTech 130 EAT8 versiyonu da her iki modelde de seçenek olarak sunulmaya devam edecek.

Donanım isimleri değişti

Yeni Citroen C4’ün donanım listesi de değişti. Teknoloji tarafında doping alan her iki modelde de artık You ve Max olarak iki donanım seçeneği görev yapacak. Yeni Citroën C4’ün arka tasarımında markanın yeni tasarım diline uygun olarak sadelik ve netlik hakim. C sütununun alt kısmı ile arka aydınlatma grubu arasındaki bağlantı, daha ince ve daha dar olarak aerodinamik verimliliğe katkı sağlayacak şekilde yeniden şekillendirildi. Yenilenen tasarlanan arka stoplar, aracın arka cephesini görsel olarak genişletirken yoldaki duruşunu güçlendiriyor ve ön cephenin görsel temasını tamamlıyor. Arka aydınlatma grubunu birbirine bağlayan parlak siyah bant ise yeni C4’te estetik bir görünüm katıyor ve aynı zamanda Citroën yazısına zemin oluşturuyor.

20 farklı ADAS sistemi mevcut

Yeni C4 ve C4 X, yol güvenliğini artırmak üzere sensörler ve kameralar gibi teknolojileri kullanan 20 adede kadar, Aktif Güvenlik Freni, Çarpışma Riski Uyarısı, Otoyol Sürüş Desteği, Dur & Kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleme Sistemi dahil Gelişmiş Sürüş Destek Sistemine (ADAS) sahip. Ayrıca yeni C4 ve C4 X; kör nokta izleme, şeritten çıkma uyarısı, kahve molası uyarısı, sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, otomatik uzun far, genişletilmiş hız tabelası tanımlama ve hız önerme gibi işlevler sunuyor. Ayrıca Renkli Head-up Display Ekran, Arka Tepe Görüş özelliği ile Geri Görüş Kamerası ve Vizyon 360 gibi konfora katkı sağlayan görüş özellikleri yeni modellerde yer alıyor.

420 km’ye kadar menzil sunuyor

Ürün gamını 54 kWsa bataryalı, 115 kW gücündeki elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X tamamlayacak. Bu versiyonlar sırasıyla 420 km’ye kadar menzil sunuyor. Yeni ë-C4 ve ë-C4 X, uzun yollardaki hızlı şarj ihtiyaçlarına 100 kW hızlı şarj cihazı ile cevap veriyor. Böylece 1 dakika şarj ile yaklaşık 10 km menzil elde edilebiliyor ve %80 şarj için 30 dakikadan daha kısa bir süre yetiyor. Bu esneklik, nerede olursa olsun, kullanıcının ë-C4 veya ë-C4 X ile bir sonraki yolculuğa hazır olmasını sağlıyor.

Benzinli motor devam edecek

Ayrıca Türkiye’de 1,2 PureTech 130 EAT8 turbo benzinli motor da sunulacak. Başarısını kanıtlayan bu versiyon 130 HP güç ve sekiz ileri vitesli tam otomatik şanzıman ile dinamik ve akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.