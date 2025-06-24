Akaryakıt fiyatlarına gelen son zam elektrikli araçları maliyet tarafında bir adım daha öne çıkardı. Depoyu doldurmak 2 bin 500 lirayı geçti. Üstelik bunun şehiriçi menzili de sadece 500 km seviyesinde. Elektrikli araçta da aynı menzile ulaşmak için tam şarj maliyeti evden 250 lira dışarıdan ise 700 lira seviyesinde.

ALİ YILDIRIM

Akaryakıta zam geldikçe elektrikli araçlar yakıt maliyeti tarafında öne çıktı. Artık içten yanmalı araç kullanmak oldukça maliyetli. Ama elektrikli daha ucuz kaldı. Depoyu doldurmak 2 bin lirayı geçti. Alınan menzil ise modeline göre İstanbul’da ortalama 500 kilometre. Fakat elektrikli tarafta işler biraz daha farklı. Ortalama 250 lira ila 700 lira arasında değişiklik gösteren elektrikli araç şarjları aynı kilometreyi yapabiliyor. Evden şarj etme durumunda elektrikli araçlar artık yakıtı değil enerjiyi kokluyor. 10 bin km maliyeti de benzinde 37 bin lira. Elektriklide de evden 4 bin 500 TL, dışarıdan ise 17 bin lira.

55 litre depo 2 bin 500 liraya doluyor

En son benzin fiyatının 51.5 liraya ulaşması motorinin ise 55 lira merdiven dayaması tek depo maliyetini 2 bin 500 liralara kadar taşımaya başladı. Bu şartlarda 50 litrelik bir deponun yeni teknolojili içten yanmalı motorlara rağmen 100 kilometrede ortalama 6-7 litre seviyesinde tüketim gerçekleştiren modeller en makul kullanımda bile 700 km’lik menzilleri ancak görmeye başladı. Tabi buna şehir içinde imkan yok. Kilometre başına maliyet ise 4 liraya yaklaştı.

Elektrikli araçta evden şarj 250 lira

Elektrikli araçta da evden şarj ile dışardan hızlı şarj arasında büyük farklılıklar var. Evden şarj edildiğinde ortalama kw başına maliyet hemen hemen 3 lira seviyesinin hafif üzerinde. Dışardan ise hızlı şarj özelliğini kullandığınızda bu maliyet 11 liraları şarj istasyonuna göre buluyor. Ortalama 700 km menzile sahip olan elektrikli bir araç için mevcut şartlarda 75-80 kWs batarya kapasitesi aranıyor. Bunun evden dolumu 250 liraları buluyor. İçten yanmalı versiyonlarla arasındaki fark neredeyse 10 katı geçiyor. Dışardan şarj etmenin maliyeti de 880 lira. AC istasyona göre 1 saatlik DC şarjda ufak fiyat farkı olsa da evden şarj etmek makası iyice açıyor.

Kilometre başına maliyet

benzinde 4.5 TL elektriklide 45 kuruş

Büyükşehirlerde sabah iş saatlerinde 30 kilometrelik yolu 2 saatte gidince ortalama tüketimler modeline göre 8-10 litre seviyelerini çok rahatlıkla buluyor. Ama uzun yolda tam tersi bir tutum sergileniyor. Günlük 60 kilometrelik işe gidiş geliş mesafesinde bu tüketim değerleriyle ortalama km başına maliyet hemen hemen 4.5 TL’yi aşıyor. Fakat elektrikli modeller de durum tam tersi. Bu tarz araçlar buna tam hibrit modeller de dahil daha çok trafikli rotaları seviyor. Fakat uzun yolda yani trafiksiz serbest yolda tüketim değerleri iki katına çıkıyor. Şehiriçinde ortalama bir elektrikli aracın tüketimi 100 km’de 15 kwh saat seviyelerinde. Bu modeline göre tabi değişkenlik gösterebiliyor. 100 km’nin toplam maliyeti evden şarj edildiğinde hemen hemen 45 TL, dışardan DC adı verilen hızlı şarj noktalarında hemen hemen 165 TL. Yani km başına maliyet evden 45 kuruş, dışardan ise 1.65 TL seviyesinde. Ama uzun yola çıkıldı mı roller biraz değişiyor.

Yıllık 10 bin km’de fark 32 bin 500 lira

Akaryakıt fiyatlarının sürekli yükseldiği Türkiye’de, araç sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri de elektrikli araçların gerçekten tasarruf sağlayıp sağlamadığı. Peki, yılda ortalama 10 bin kilometre yapan bir sürücü için elektrikli araç mı yoksa dizel araç mı daha ekonomik? Bir benzinli araçta yukarıda da olduğu gibi ortalama 7 litrelik bir tüketim seviyesi belirledik. Bunun 1 yılda 10 bin km yapan biri için toplam sadece yakıt maliyeti, bugünkü şartlarda hemen hemen 36-37 bin lira arasında değişiyor. Fakat elektrikli araçta sadece enerji maliyeti bu rakamın çok çok altında. 100 km’de ortalama 15 kwh tüketen bir elektrikli araçta, evden şarjın maliyeti 10 bin km’de (kw başına maliyet 3 lira) 4 bin 500 TL. Dışardan şarj ise 17 bin lira seviyelerinde. Evden şarj edince benzinli araca göre fark 32 bin 500 TL daha fazla. DC şarj ise 20 bin lira benzinliye göre daha ucuz.

İklim şartlarına göre verimlilik

yüzde 15’e kadar düşebiliyor

Elektrikli araçlarda da göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler de var. Bunların başında şarj kayıpları ve batarya verimsizlikleri geliyor. Bu özellikle kış aylarında kendini daha çok hissettiriyor. Bazı araçlarda verimlilik şarj sonrası belki yüzde 10–15 ek tüketime neden olabiliyor. Halka açık hızlı şarj istasyonlarında ücretler daha yüksek. Bu şarj markasına göre bile değişiyor. Ev tipi şarj cihazı kurulum maliyeti 15 bin – 30 bin TL arasında değişebiliyor. Bazı kullanıcılar zaman dilimlerine göre elektrik tarifesini değiştirme ihtiyacı duyabiliyor. Elektrikli araçlar, doğrudan enerji maliyeti açısından benzinli modellere göre yaklaşık 9 kat daha ekonomik. Üstelik gece tarifesi gibi düşük maliyetli şarj seçenekleri kullanıldığında bu fark daha da açılabiliyor.

Artık fişe takmaya alışıyoruz

Son dönemde adından oldukça söz ettirmeye başlayan elektrikli otomobillerde çeşitlilik de artıyor. Türkiye’de trafikteki elektrikli araç sayısı 245 bin 205’e çıktı. Yani yüzde 115 arttı. Trafikteki her bin otomobilden 15’i elektrikli oldu. Hibrit türdeki otomobiller de verilere ilk kez 2011’de 23 adetle girdi. Bu sayı 2019’da 10 bini aşarak, 13 bin 877’ye çıktı. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, Mayıs 2025’te ilk kez 500 bin barajını aşarak, 513 bin 382’ye çıktı.