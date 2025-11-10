Renault Duster’a ÖTV’siz motor seçeneği

Renault Duster yeni motoruyla artık ÖTV muafiyetine de otomatik vites ile girecek. 1.3 litrelik TCe benzinli üniteyle satışa sunulan araç, 1.7 milyon liralık etiket taşıyor.

Renault geçen yıl sunduğu Duster modeli için yeni motor dopingi yaptı. Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen yeni Duster, hem iç pazara hem de ihracat talebine karşılık verecek. Yeni motor otomatik seçeneğiyle aynı zamanda ÖTV muafiyetine girecek. Model hakkında konuşan MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, “Türkiye’nin Duster’ı olarak lanse edilen bu modelin artık üç farklı motor seçeneği Türkiye’de, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretiliyor. Böylece Yeni Duster, Türkiye’nin otomobili konumunu pekiştirirken, yerli üretim avantajı ve ulaşılabilir fiyatlarıyla da kullanıcılar için değer yaratıyor. Kullanıcılarımızla yerli üretimin gücünü ve modelin yenilikçi özelliklerini buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli gelişmelerin, Duster’ın başarı hikayesini yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Yeni 1.3 litrelik benzinli motor

Yeni Renault Duster, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap veren, tamamen yenilenmiş bir motor gamıyla yollara çıkıyor. Yeni 1.2 Eco-G, 1.3 TCe otomatik ve 1.8 Full Hybrid seçeneklerinin Türkiye’de üretilmesi, maliyet avantajını artırırken, modelin yerli kimliğini de güçlendiriyor. Yeni 1.3 TCe EDC 145 HP: 1.3 TCe motor, 7 ileri EDC otomatik şanzımanla birleştirilerek 145 HP’lik güçlü bir performans sunuyor. Bu versiyon, aynı zamanda 594 litrelik rekor bagaj hacmiyle rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. Yeni 1.8 Full Hybrid E-Tech 160 HP: Duster’ın sevilen hybrid teknolojisi artık çok daha güçlü ve verimli. Önceki nesline göre %10’a varan yakıt tasarrufu sağlayan bu motor, geliştirilmiş Multi-mode otomatik şanzımanla üst düzey bir verimlilik sunuyor.

Adaptif Cruise Control standart

Techno seviyesinden itibaren standart olarak sunulan ACC (Adaptif Cruise Control), sürücülere çok daha konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Techno versiyonlardaki yeni koltuk döşemeleri, önceki koltuklara göre çok daha rahat ve yeni açık gri rengi sayesinde aracın iç mekânını çok daha ferah gösteriyor.