Otomotivde 2026 normalleşme dönemi olacak

Bu yıl pazarda rekora kesin gözüyle bakılırken VW Binek Araç Marka Genel Müdürü Gino Bottaro, hedeflerin 2026’da biraz aşağı çekildiğini söyledi. Herkesin kur artar kaygısının olduğunu aktaran Bottaro, “Talep çok öne çekildi. Bu yüzden 2026’da normalleşme dönemi yaşayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

ALİ YILDIRIM-LİZBON

Bu yıl otomobil ve hafif ticari araç pazarı yeni bir rekor için kolları sıvadı. Satışlar yaklaşık 1.4 milyon adet seviyesine ulaşacak fakat 2026 için konuşmak hala çok erken. Volkswagen’in (VW) Portekiz Lizbon’da gerçekleşen T-Roc lansmanında olası senaryoları değerlendiren VW Binek Araç Marka Genel Müdürü Gino Bottaro da hedeflerin 2026’da biraz aşağı çekildiğini söyledi. Herkesin kur artar kaygısının olduğunu aktaran Bottaro, “Talep çok öne çekildi. Bu yüzden 2026’da normalleşme dönemi yaşayacağımızı düşünüyoruz. Ama bir yandan da arzulanan enflasyon hedefine ulaşılırsa krediler açılabilir. O zaman pazar tekrar pozitif ivmeye girebilir. Herkes pazarı 1.2-1.3 milyon seviyesinde düşünüyor. Ben de öyle tahmin ediyorum” dedi.

Üretim alamadık ama Avrupa’da ilk 5’e girdik

Türkiye’de pazarın büyümesiyle birlikte yeni bir hikaye yazıldığını ifade eden Gino Bottaro, Volkswagen Türkiye’nin Avrupa’da 5’inci pazar olduğunu söyledi. “Gelecekte bunun çok pozitif yansıması olacak” diyen Bottaro, “Şu an itibarıyla kümülede ikinci sıradayız. Umarım aynı performansı tutturur, yılı başarıyla kapatırız. Bu yıl 65 bin adetlere ulaştık. Geçen sene 75 bindi satışlarımız. Kesin bu rakamın üzerine çıkacağız” dedi. Avrupa’da ilk defa 5’inci olduklarını kaydeden Bottaro, büyük pazarları geçtiklerini belirterek, global sıralamanın da iyi olduğuna değindi. “Önümüzde Çin, Brezilya, ABD ve Meksika gibi pazarlar var. Tayron’da alım hedefi ikincilikti. 15 bine yakın üretim hedefi vardı. Ama üretemediler” ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçta ilk hedef AB

VW’in elektrikli araçta Avrupa’da yoğun bir satış kanalına sahip olduğunu söyleyen Bottaro, Türkiye’de üretim ve standart kaynaklı farklı bir yol izlemek zorunda olduklarını belirtti. “Biz Almanlardan 10 bin istedik, alamadık çünkü Avrupa’yı hedefliyorlar. Elektrikli araç payının bu seviyede kalmasının tek sebebi üretim alamamak. 95 gram hedefleri, üretimin AB’ye yoğunlaşmasına neden oluyor. Sattığımız hiçbir segmentte böyle bir performans yok. İlla ki satarız ama üretim alamıyoruz. ID.3 ucuz olması lazım, yok. ID.7 tek motor gelecekti, yok. 2026’da muhtemelen gelecek. 2026 tamamen fabrikanın emisyonu düşürme hedef stratejisi ile alakalı. Premium tarafta bu kadar teşvik dünyada yok, dünyanın hiçbir ülkesi vermiyor” dedi.

Polo’nun kitlesi büyük fiyat üzerinde çalışıyoruz

Yeni gümrük vergisi sonrasında Polo’nun durumuna değinen Bottaro, “Polo, ID.2 ve ID.Cross’a yer açmak için Avrupa dışına gitti. ID.7 üretimi için Passat’ın üretimi yarı yarıya azaldı. Polo için görüşüyoruz. 6 bin dolar seviyesinde bir ek vergi yükü var. 5 bin euro seviyesinde bir etki edecek. Aracın fiyatını haliyle Tiguan’a yaklaştıracak. Fabrika ve biz nereye kadar fiyat indirebiliriz ve o indirdiğimiz fiyatta bu satılabilir olur mu onu çalışıyoruz. Polo markaya giriş ürünü ve kendi segmentindeki en iyi ürün açık ara. Bunun için tutmaya çalışıyoruz. Polo’nun bir tüketici kitlesi var” dedi.

Elektrikli Polo’yu da getireceğiz

Otomotiv pazarının yüzde 62’sinin SUV olduğunu hatırlatan Bottaro, VW satışlarının yüzde 85’inin SUV olduğunu söyledi. “Marka olarak Türkiye’nin yaşadığı SUV geçişini yıllar önce başlattık” diyen Bottaro, “Esasında birazcık da biz yön verdik bu işe. Polo müşterisine ve tutkununa bir şey sunmak lazım. Elektrikli Polo gelince bunu recover edecek. Bu da ID.Polo olacak. SUV’u da ID.Cross. Şu anda fiyatlama ve adet çalışıyoruz. 2027 başı gibi gelebilir. Ciddi bir elektrikli atağı olacak. Çok çalışıyorlar ama biraz zamana ihtiyaç var. Büyük elektrikli SUV gelebilir” dedi.

Bebek Tiguan 2026’da geliyor

VW’in Tiguan’dan sonra en başarılı modellerinden biri olan T-Roc yenilendi. Artık Passat, Tiguan ve Tayron ile aynı platformu paylaşan modelin boyutları büyüdü, kalitesi arttı. Portekiz Lizbon’da test etme fırsatı bulduğum yeni T-Roc’un sürüş hissiyatı da Tiguan’a oldukça yaklaşmış. Model 2017’de ilk kez pazara çıktı ve 2 milyon adetten fazla satıldı. Şimdi ise ikinci nesliyle 2026 yılında Türkiye’de yola çıkacak. Yeni T-Roc hakkında konuşan Bottaro, modelin daha önce T-Cross ve Taigo ile aynı segmentte olduğuna değindi. “Platform değişti. Bence iyi bir leader var. Sürüş hissiyatı Tiguan’a çok benziyor. Gelecek sene üretim alabilirsek 10 bin adetlik satış hedefimiz var” dedi.

Tüm motor seçeneklerinde hafif hibrit var

Araçta sürtünme katsayısı düşürüldü. Bu nedenle yeni güç aktarma sistemleriyle birlikte daha verimli bir otomobil haline geldi. Yeni T-Roc, Volkswagen’in tüm motor seçeneklerinde hibrit teknolojisine yer verdiği ilk model serisi olma özelliğini taşıyor. Lansmanla birlikte, 48 V hafif hibrit (eTSI) sistemine sahip 1.5 litrelik turbo motor 116 PS ve 150 PS güç seçenekleriyle sunulacak. Uzayan gövde ile bagaj hacmi 30 litre artarak 475 litreye ulaştı. İç mekân tasarımında yatay hatlar ve sade yüzeyler genişlik hissini pekiştiriyor.