300 bin liraya sıfır faizli Chery

Chery mayıs ayında yaptığı sıfır faizli kampanyası ile dikkat çekiyor. Omoda 5 için 275 bin lira faiz imkanı sunan marka, Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerinde de 300 bin lira 12 ay imkanı sunuyor.

Chery mayıs ayında yaptığı sıfır faizli kampanyası ile dikkat çekiyor. Mayıs ayı boyunca devam edecek olan kampanya kapsamında; genç, yeni, göz alıcı ve iddialı tasarımına ek olarak teknolojik donanım ekipmanlarıyla öne çıkan OMODA 5’in Comfort ve Luxury donanımlı versiyonlarına 225 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Excellent donanımlı versiyonuna 275 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

12 AY VADE İMKANI

Chery, TIGGO7 PRO modelinde Comfort donanımlı versiyonda 225 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Luxury donanımında 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Excellent donanımında 275 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Avantgarde donanımlı versiyonda ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuyor. Chery’nin akıllı sürüş ve kaliteli yaşama odaklanmış 7 kişilik büyük hacimli SUV modeli TIGGO8 PRO’nun Luxury donanımlı versiyonunda 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Excellent donanımında 275 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Avantgarde donanımlı versiyonda ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuluyor.

FİYATLAR 1.3 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

Tüm dünyadaki müşterilerinin beklentilerine uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen OMODA 5; kısa zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yerini aldı. Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı OMODA 5’in fiyatları 1 milyon 328 bin TL’den başlıyor.

Chery, TIGGO7 PRO lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan müşterileri hedefleyerek giriş seviyesini belirliyor. TIGGO7 PRO, görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimsiyor. LED Matrix farlarla uyumlu “Angel Wing Star” ön ızgara, şık ve dinamik bir görsel şölen sunuyor. Comfort, Luxury, Excellent ve Avantgarde olmak üzere 4 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı TIGGO7 PRO’nun başlangıç fiyatı 1 milyon 343 bin TL’den başlıyor. Tüm Chery modelleri, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Chery TIGGO 8 PRO, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik büyük hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO 8 PRO premium konfor duygusunu yaşatıyor. Luxury, Excellent ve Avantgarde olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde sunulan TIGGO 8 PRO’nun fiyatı 1 milyon 583 bin TL’den başlıyor ve markanın en kapsamlı donanımları sunuluyor.