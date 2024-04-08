Kia, bayram için özel kampanya ile nisan ayında Stonic ve Cerato modellerini nisan ayına özel 150 bin lira krediye 12 ay yüzde 2,49 faiz imkanı sunuyor.

Kia, bayram için özel kampanya ile nisan ayında Stonic ve Cerato modellerini nisan ayına özel 150 bin lira krediye 12 ay yüzde 2,49 faiz imkanı sunuyor. İlham veren hareket sloganıyla küresel ölçekte çalışmalarına devam eden Kia, bayramı cazip fırsatlarla karşılıyor. Marka, nisan ayında düzenlediği kampanyalar kapsamında B SUV modeli Stonic ve geniş iç tasarımıyla dikkat çeken Cerato modellerinde 150.000 TL krediye 12 ay yüzde 2,49 faiz fırsatıyla otomobil sahibi olmak isteyenleri yetkili satıcılarına bekliyor.

750 BİN LİRAYA 12 AY SIFIR FAİZ

Kia, elektrikli otomobil deneyimini doyasıya yaşamak isteyen otomobilseverler için de 2022’de Avrupa’da Yılın Otomobili ödülüne sahip EV6 modelinde, 250.000 TL indirime ek 750.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz avantajı sunuyor.

100 BİN TL İNDİRİM

Kia, nisan ayına özel olarak iddialı C SUV modeli Niro EV’yi ise 100.000 TL indirime ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 2,49 faiz avantajı ile yeni sahipleriyle buluşturuyor. Kia ayrıca Niro EV modelinde 20.000 TL takas desteği de sunuyor. Kia’nın hafif ticari araç segmentindeki modeli Bongo 30.000 TL indirime ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz fırsatını sunuyor. Bongo kampanyalı kredi kullanmayanlar için ise 50.000 TL takas desteğiyle ticaretine güç katmak isteyenleri Kia yetkili satıcılarına bekliyor.