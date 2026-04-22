Renault Scenic E-Tech elektrikli Türkiye’de satışta: 604 km menzilli yeni C-SUV sahneye çıktı

Renault’nun “Car of the Year 2024” ödüllü tamamen elektrikli C-SUV modeli Scenic E-Tech Elektrikli, 604 km’ye varan menzili, 87 kWh bataryası ve gelişmiş dijital teknolojileriyle Türkiye’de 3,3 milyon TL’den başlayan lansman fiyatıyla satışa sunuldu.

Renault, elektrikli mobilite hamlesini Türkiye pazarında üst segmente taşıyan yeni modeli Scenic E-Tech Elektrikli’yi satışa sundu. Avrupa’da “Yılın Otomobili 2024” seçilen model, C-SUV segmentinde geniş iç hacim, ileri teknoloji ve yüksek verimliliği bir arada sunarak dikkat çekiyor. Türkiye’de lansmana özel 3.300.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Scenic E-Tech Elektrikli, markanın elektrikli ürün gamında stratejik bir konuma yerleşiyor.

Elektrikli SUV segmentinde yeni dengeler

Scenic E-Tech Elektrikli, 87 kWh batarya kapasitesiyle WLTP normuna göre 604 km’ye varan menzil sunuyor. 160 kW (220 hp) güç üreten elektrik motoru ile hem şehir içi hem uzun yol kullanımına hitap ediyor. 150 kW hızlı şarj desteği sayesinde araç, yaklaşık 30 dakikada önemli bir menzil kazanımı sağlayabiliyor.

Tasarım: SUV kimliği, aerodinamik verimlilikle buluşuyor

Yeni Scenic, Renault’nun modern tasarım dilini taşıyan güçlü bir SUV görünümüne sahip.

4,47 metre uzunluk

2,78 metre aks mesafesi

Gizli kapı kolları

20 inç aerodinamik jantlar

Nouvel’R logo tasarımı

Bu yapı yalnızca estetik değil, aynı zamanda verimlilik ve menzil optimizasyonu için de katkı sağlıyor.

İç mekân: Sınıfının üzerinde yaşam alanı

CMF-EV platformunun avantajıyla Scenic, segmentinin üzerinde bir iç hacim sunuyor.

278 mm diz mesafesi

545 litre bagaj hacmi (1.670 litreye kadar çıkabiliyor)

Düz zemin mimarisi

Kabinde sürdürülebilir malzemeler, deri kullanılmayan yapı ve modern tekstil yüzeyler dikkat çekiyor. Ayrıca:

Solarbay panoramik cam tavan

48 renkli ortam aydınlatması

Harman Kardon ses sistemi

Google entegre OpenR Link sistemi

Dijital kokpit ve akıllı sürüş

OpenR Link sistemi Android Automotive altyapısıyla çalışıyor ve Google Haritalar entegrasyonu sayesinde:

Şarj planlaması

Gerçek zamanlı rota optimizasyonu

Batarya yönetimi

OTA güncellemeler

gibi özellikler sunuyor. Yapay zekâ destekli sistem, sürüş sırasında enerji ve konfor yönetimini de optimize ediyor.

Sürüş teknolojileri ve verimlilik

Scenic E-Tech Elektrikli, gelişmiş enerji geri kazanım sistemi ile öne çıkıyor.

4 kademeli rejeneratif frenleme

Tek pedal sürüş modu

Isı pompası sistemi

Batarya ön ısıtma teknolojisi

Bu sistemler özellikle şehir içi kullanımda menzil verimliliğini artırıyor.

Güvenlik: 29 ADAS sistemi

Model, Renault’nun “Önce İnsan” yaklaşımıyla geliştirilen kapsamlı bir güvenlik paketi sunuyor:

Adaptif hız sabitleyici

Şerit ortalama sistemi

Yarı otonom sürüş destekleri

Trafik işareti tanıma

Güvenlik Koçu analiz sistemi

Sürdürülebilirlik vurgusu

Scenic E-Tech Elektrikli’de: %24 geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı, %90 geri dönüştürülebilir yapı, düşük karbon üretim süreci ile çevresel etki azaltılıyor.