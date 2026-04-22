Renault Scenic E-Tech elektrikli Türkiye’de satışta: 604 km menzilli yeni C-SUV sahneye çıktı

Renault’nun “Car of the Year 2024” ödüllü tamamen elektrikli C-SUV modeli Scenic E-Tech Elektrikli, 604 km’ye varan menzili, 87 kWh bataryası ve gelişmiş dijital teknolojileriyle Türkiye’de 3,3 milyon TL’den başlayan lansman fiyatıyla satışa sunuldu.
Renault, elektrikli mobilite hamlesini Türkiye pazarında üst segmente taşıyan yeni modeli Scenic E-Tech Elektrikli’yi satışa sundu. Avrupa’da “Yılın Otomobili 2024” seçilen model, C-SUV segmentinde geniş iç hacim, ileri teknoloji ve yüksek verimliliği bir arada sunarak dikkat çekiyor. Türkiye’de lansmana özel 3.300.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Scenic E-Tech Elektrikli, markanın elektrikli ürün gamında stratejik bir konuma yerleşiyor.
Elektrikli SUV segmentinde yeni dengeler
Scenic E-Tech Elektrikli, 87 kWh batarya kapasitesiyle WLTP normuna göre 604 km’ye varan menzil sunuyor. 160 kW (220 hp) güç üreten elektrik motoru ile hem şehir içi hem uzun yol kullanımına hitap ediyor. 150 kW hızlı şarj desteği sayesinde araç, yaklaşık 30 dakikada önemli bir menzil kazanımı sağlayabiliyor.
Tasarım: SUV kimliği, aerodinamik verimlilikle buluşuyor
Yeni Scenic, Renault’nun modern tasarım dilini taşıyan güçlü bir SUV görünümüne sahip.
- 4,47 metre uzunluk
- 2,78 metre aks mesafesi
- Gizli kapı kolları
- 20 inç aerodinamik jantlar
- Nouvel’R logo tasarımı
Bu yapı yalnızca estetik değil, aynı zamanda verimlilik ve menzil optimizasyonu için de katkı sağlıyor.
İç mekân: Sınıfının üzerinde yaşam alanı
CMF-EV platformunun avantajıyla Scenic, segmentinin üzerinde bir iç hacim sunuyor.
- 278 mm diz mesafesi
- 545 litre bagaj hacmi (1.670 litreye kadar çıkabiliyor)
- Düz zemin mimarisi
Kabinde sürdürülebilir malzemeler, deri kullanılmayan yapı ve modern tekstil yüzeyler dikkat çekiyor. Ayrıca:
- Solarbay panoramik cam tavan
- 48 renkli ortam aydınlatması
- Harman Kardon ses sistemi
- Google entegre OpenR Link sistemi
Dijital kokpit ve akıllı sürüş
OpenR Link sistemi Android Automotive altyapısıyla çalışıyor ve Google Haritalar entegrasyonu sayesinde:
- Şarj planlaması
- Gerçek zamanlı rota optimizasyonu
- Batarya yönetimi
- OTA güncellemeler
gibi özellikler sunuyor. Yapay zekâ destekli sistem, sürüş sırasında enerji ve konfor yönetimini de optimize ediyor.
Sürüş teknolojileri ve verimlilik
Scenic E-Tech Elektrikli, gelişmiş enerji geri kazanım sistemi ile öne çıkıyor.
- 4 kademeli rejeneratif frenleme
- Tek pedal sürüş modu
- Isı pompası sistemi
- Batarya ön ısıtma teknolojisi
- Bu sistemler özellikle şehir içi kullanımda menzil verimliliğini artırıyor.
Güvenlik: 29 ADAS sistemi
Model, Renault’nun “Önce İnsan” yaklaşımıyla geliştirilen kapsamlı bir güvenlik paketi sunuyor:
- Adaptif hız sabitleyici
- Şerit ortalama sistemi
- Yarı otonom sürüş destekleri
- Trafik işareti tanıma
- Güvenlik Koçu analiz sistemi
Sürdürülebilirlik vurgusu
Scenic E-Tech Elektrikli’de: %24 geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı, %90 geri dönüştürülebilir yapı, düşük karbon üretim süreci ile çevresel etki azaltılıyor.