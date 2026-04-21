Audi Çin’de vites büyüttü: SAIC ortaklığıyla 4 yeni model geliyor

Audi SAIC iş birliği yapmaya devam ediyor. Audi, Çin pazarındaki rekabeti artırmak için SAIC Motor ile ortaklığını güçlendirdi. Yeni anlaşma kapsamında Çin’e özel 4 yeni model ve Şanghay’da teknoloji merkezi kurulacak.

Audi SAIC iş birliği yapmaya devam ediyor. Audi, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’deki konumunu korumak ve büyütmek için önemli bir adım attı. Şirket, yerel ortağı SAIC Motor ile iş birliğini genişleterek yeni nesil araç geliştirme sürecini hızlandırıyor. Bu kapsamda iki şirket, Çin pazarı için özel olarak geliştirilecek yeni nesil platform üzerinde birlikte çalışacak.

4 yeni model yolda

Ortaklık kapsamında, Çin pazarı için özel olarak geliştirilecek en az 4 yeni Audi modeli piyasaya sunulacak. Bu modeller, markanın Çin’deki elektrikli araç atağının temelini oluşturacak. Yeni modellerin, Çinli kullanıcıların beklentilerine göre tasarlanacağı ve özellikle genç müşteri kitlesini hedefleyeceği belirtiliyor.

Şanghay’da teknoloji üssü kurulacak

İş birliğinin en kritik adımlarından biri de Şanghay’da kurulacak yeni Ar-Ge merkezi olacak. Bu merkezde yapay zekâ destekli kokpitler ve gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi “akıllı araç” teknolojileri geliştirilecek. Kurulacak merkez, Audi’nin “Çin için Çin’de geliştirme” stratejisinin en önemli ayağı olarak görülüyor.

Rekabet baskısı stratejiyi değiştirdi

Audi’nin bu hamlesi, Çin’de yerli markaların artan rekabeti ve yabancı üreticilerin pazar payı kaybı yaşaması sonrası geldi. Marka, daha hızlı ürün geliştirme, yerel ihtiyaçlara uygun tasarım ve dijital teknolojilere odaklanarak pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Audi ile SAIC ortaklığının ilk ürünü olan E5 Sportback’in ardından yeni SUV ve sedan modellerin de yolda olduğu belirtiliyor. Bu süreç, markanın Çin’deki elektrikli dönüşümünü hızlandıracak.