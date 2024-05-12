Satışlar vites düşürünce kampanyalar ortaya çıktı

Nisan ayı ile birlikte daralmaya başlayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına kampanyalar can suyu olmaya çalışıyor. Uzun bir zamandır yok satan pazar karşısında kampanyaların hiç adı bile geçmezken şimdi yüksek faiz ortamında bile sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Markalar daralan pazara çalım atmak için kampanya yarışına dahil oldu.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de sıfır araç sahibi olmak gittikçe güç hale gelirken, en ucuz otomobilin fiyatı bile 1 milyon lira seviyesine çıktı. Gittikçe düşmeye başlayan alım gücü de yeni bir araç sahibi olmayı zorlaştırırken, kredi tarafında da iştah zaten kalmamıştı. Kredi kanallarının bir hayli iştahsız olduğu ortama yüksek faiz sorunu da eklenince elinde nakdi olmayan tüketici sıfır araçlara sadece bakmakla yetindi.

REKORLAR KIRILIRKEN KAMPANYA YOKTU

Geçtiğimiz yıllarda pandeminin etkisiyle sıfır araç satışlarında bomba gibi rekorların yazıldığı yıllar gerçekleşmişti. Ertelenen taleple birlikte 2024’ün ilk çeyreği de iyi geçerken, ÖTV muaf satışların tamamlanması sonrasında pazar dördüncü ayında yeni rekorunu yazamadı. Nisan 2024’te otomobil ve hafif ticari araç pazarından ilk sinyal geldi. İlk çeyrekte aylık bazda rekora imza atan satışlar, yerini daralmaya bıraktı. Nisan ayında 2023’e göre satışlar yüzde 22,3 azalarak üç haneden aşağı indi ve 75 bin 919 adetlik araç satışı gerçekleşti. Nisan 2024’te otomobil satışları yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 28,6 azalarak 14 bin 471 adet seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı önceki aydan daralma sinyalini zaten vermişti.

ÜRETİM DE HIZ KESTİ

Bu süreç üretim verilerine de yansıdı. Nisan ayında toplam üretim yüzde 13,2 azaldı. Otomobil üretimi ise yüzde 16 düştü. Ocak-Nisan 2024’te ise geçen yıla göre yüzde 1’lik üretim kaybı gerçekleşti. Pazardaki bu tablo karşısında markalar klasik olarak B planı olan kampanyaları devreye aldı. Satışların hızla düştüğü ve gerilemeye devam edeceği 2024 döneminde marka temsilcileri bile zor bir dönemin başladığının altını çizerken, pandemi döneminde 1 lira indirim yapmayan birçok marka, sürpriz indirim kampanyaları açıklamaya başladı. Hatta kredi oranlarının bu kadar yüksek olduğu dönemde sıfır faizle kredi veren markalar bile kampanya bültenlerini dağıtmaya başladı.

1 MİLYONLUK ARACA 200 BİN LİRA KREDİ

Nisan ayıyla birlikte kampanyalara hız veren markalar, yüksek kredi maliyetlerine rağmen en iyi oranları sunmak için yarışa başladı. Fakat kredi kanallarındaki daralmalar zor duruma soktu. Ortalama 1.5 milyon lira seviyesinde satılan sıfır otomobile 200 bin lira sıfır faiz kampanyası yapıldı. Yani 1.5 milyon liralık otomobili satın almak isteyen tüketicinin elinde en az 1.3 milyon lirası olması gerekiyor.

LİSTE FİYATLARININ DA ALTINA İNİYORLAR

Nisan ayı itibarıyla gelinen noktada liste fiyatları üzerinden de büyük indirimler gerçekleşti. Birçok araç sahibi olmak isteyen tüketiciler bayilere gittiğinde hiç beklemediği fiyat indirimleriyle karşılaştı. Fiyat indirimleri 500 bin liraları bulurken, bunun üzerine sıfır faizli kredi bile kullandırıldı. Şimdi ise yılın devamında sıfır araç pazarında işlerin iyice karışacağı tahmin ediliyor.

NİSAN AYINDA ÇARKLAR YAVAŞLADI

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Nisan ayında resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretim adetlerinde gerileme yaşandığı görülen rapora göre, ilk 4 ayda sektördeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 2 artarak 300 bin 109 adet oldu.

Yılın ilk dört aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5, ağır ticari araç grubunda yüzde 7, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 geriledi. Sadece nisan ayında toplam üretim yüzde 13 düştü. Otomobil üretimi de bu süreçte yüzde 16’lık kan kaybetti. Yılın ilk dört aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 332 bin 664 adet olarak kayıtlara geçti.