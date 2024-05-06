Chery’den şarj edilebilir Tiggo 9

Türkiye pazarına damgasını vuran Chery yeni Tiggo 9 modelini Pekin Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıttı. Marka Pekin’deki şovda 1500 kilometreye yakın menzile sahip olan Tiggo 9 PHEV’i sahneye çıkardı.

Türkiye pazarına damgasını vuran Chery yeni Tiggo 9 modelini Pekin Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıttı. Marka Pekin’deki şovda Tiggo 9 PHEV’i ve yenilenen Tiggo 8’i ilk kez sergiledi. Tiggo 9 PHEV, 2 litrelik performanslı bir motorla kombine edilen 175 kW gücünde ve 1.5 litrelik motorla kombine edilen 165 kW gücünde olmak üzere iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Yeni SUV’un karma tüketim (benzinli+elektrikli motor) menzilinin ise 1400 km’ye kadar ulaşması bulunuyor. 7 koltuklu araçta 15.6 inç’lik yeni bir ekran ile birçok yeni teknoloji ve konfor öğesi bulunuyor. Tiggo 9 PHEV’in 1.5 litrelik motorla 2025 yılında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Dünya standartlarında hibrite özgü motor teknolojisini kullandıklarını aktaran marka temsilcileri WLTC altında 100 kilometrede yalnızca 5,2 litrelik yakıt tüketimine ulaştıklarını kaydetti.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT MOTOR

Yeni TIGGO 9 PHEV, lüks ve teknolojide lider TIGGO ailesinin amiral gemisi modeli olarak konumlanıyor. TIGGO 9 serisinin tasarımın “Fetih” ve “Koruma” olmak üzere iki temel yaklaşımından esinlendiğini ifade eden TIGGO Tasarım Direktörü Sajdin Osmancevic, “Bu kavramlar, dış tasarımda fetihin özünü, iç tasarımda ise koruyucunun güvencesini temsil ediyor. Bu tasarım yaklaşımıyla araç, marka vizyonu ile yaratıcı yeniliğin bir karışımını sergiliyor” diye konuştu. Farklı tasarım öğelerini ileriye dönük teknoloji yaklaşımıyla harmanlayan, şarj edilebilir bir SUV olan TIGGO 9 PHEV’in “Fetih” yaklaşımına odaklanan dış tasarımı, güçlü bir fetih havası ve keşif ruhu yayan göz alıcı sekizgen bir ızgaraya, dinamik gövde hatlarına ve 20 inçlik çok kollu jantlara sahip. İç mekana ise “Koruma” yaklaşımı sıcak, güvenli ve ileri teknolojik özel bir alan yaratıyor. 15,6 inç 2,5K HD ekran ve entegre çok işlevli konsol, kullanım kolaylığını arttırırken kabindeki modern teknolojiyi sergiliyor. Özel olarak hazırlanan 3 boyutlu dikişlere sahip koltuklar son derece çekici bir görünüm oluştururken üst seviye konfor sunuyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 5,2 LİTRE

TIGGO 9 PHEV, 175 kW maksimum güç ve 385 nm maksimum tork sağlayan 2.0 T yüksek performanslı motorla donatılıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, üstün yakıt ekonomisi ile güç ve performans gereksinimini harmanlıyor. Hibrite özel gelişmiş motor teknolojisi, WLTC normuna göre 100 kilometrede sadece 5,2 litrelik minimum yakıt tüketim değeriyle güç ve verimlilik arasında mükemmel bir denge yakalıyor.

1400 KM’NİN ÜZERİNDE MENZİLİ VAR

Chery TIGGO 9 PHEV’in süper hibrit DHT sistemi enerji verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor. Sistemin 165 kW gücündeki 3DHT elektromotoru, aracın hızlanma performansını önemli ölçüde artırıyor. Dahası, WLTC normuna göre 1400 kilometrenin üzerine menzile ulaşarak kullanıcıların menzil kaygısını etkili bir şekilde ele alıyor ve çevre dostu uzun menzilli seyahatte yeni bir çağ başlatıyor. TIGGO 9 ailesinin içten yanmalı ve PHEV versiyonlarının 2024 yılının dördüncü çeyreğinde pazara sunulmasıyla birlikte TIGGO 9, lüks SUV pazarını teknoloji odaklı yeni bir çağa taşımaya hazırlanıyor.