Türkiye’den vazgeçmedik görüşmeler sürüyor

Chery kısa sürede Türkiye’de en çok satan markalardan biri konumuna gelince Türkiye’de gözler yatırım için Uzak Doğu’ya çevrildi. Bakanlık nezdinde birçok görüşmeler gerçekleşti fakat Chery’den ilk yatırım haberi İspanya’dan geldi. Çin’de Chery International Başkanı Zhang Guibing ile yaptığımız görüşmede bu konu gündeme geldi. Guibing “Görüşmelerimiz sürüyor. İspanya’ya yatırım yaptık bitti diye bir şey yok. Türkiye Orta Doğu pazarını besleyecek. İspanya Avrupa” dedi.

ALİ YILDIRIM-ÇİN

Türkiye pazarında Uzak Doğulu markaların etkisi tüm hızıyla artmaya devam ediyor. Daha ilk yıllardan Türkiye’deki ithal markaları sollayan Çinli üreticiler, pazarda beklentinin üzerinde bir satış grafiğine imza attı. Öte yandan da Türkiye’nin Uzak Doğulu üreticilerin pazarın tek hakimi olmaması ve aynı zamanda yerel üreticilerin korunması için önlemler aldı. Bu süreçte tek çıkış yolu üretim tesisi olurken, Çinli üreticiler işin bu tarafında Türkiye’yi es geçti. Üretimle ilgili yakın zamanda Çin’in en çok ihracat yapan ve SUV satan markası olan Chery’nin de İspanya’yı seçmesi Türkiye ile ilgili umutları deyim yerindeyse ‘suya düşürdü’. Fakat Çin Wuhu’da Chery tesislerin gezerken sorularımızı cevaplayan Chery International Başkanı Zhang Guibing, aslında sürpriz bir mesaj verdi.

TÜRKİYE ORTA DOĞU’YU BESLEYECEK

İspanya’da yaşanan süreci ve Türkiye’nin rolünden bahseden Guibing “Aslında dünya çok büyük biz orada yatırım yaptık burada yatırım yapmayacağız diye bir şey yok. Daha çok yakında ilgili bakanlıklarla görüştük hatta Mr. Si (Chery Türkiye Genel Müdürü Fenghuo Si) daha iki gün önce Türkiye’de bazı görüşmeler gerçekleştirdi ve Çin’e geldi. Yatırım projesi aslında oldukça büyük ve uzun dönemli bir proje gerçekten derin bir araştırmaya ihtiyaç var. İki tarafında mutlu olacağı bir anlaşmaya ihtiyaç var bu yüzden biz görüşmelerimize devam ediyoruz. Coğrafi olarak İspanya aslında daha fazla Avrupa’yı beslerken Türkiye’de olası bir fabrika hem Avrupa hem Ortadoğu’yu besleyecek bir merkez olabilir. Yatırım İspanya’da olmuş olması Türkiye’de olmayacağı anlamına kesinlikle gelmiyor” dedi.

GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Ülkelerin aldıkları önlemlere dikkat çeken Chery International Başkanı Zhang Guibing: “Farklı ülkelerin çok farklı kanunları olabilir. Biz globalde iş yapan bir markayız ve biz bu ülkelerin kendi kurallarına uyuyoruz, saygı duyuyoruz. Kısa zamanda planlarımızı buna göre yapıyoruz. Ancak biz Türkiye’de kısa dönemli bir plan yapmadık çok uzun dönemli bir plan yaptık. Kısa dönemdeki bazı planlarımızı etkilemiş olsa da (Türkiye’nin elektrikli araçlara yönelik yeni şartları) aslında uzun dönemde Türk devletiyle işbirliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Bu sebeple aslında uzun dönemli planlarımızı etkilemedi. Bu konuyla ilgili tüm yetkili bakanlıklarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Belli başlı çözümler, ortak noktalar bulunabilir diye sürekli görüşme halindeyiz.”

‘AR-GE MERKEZİ KURUYORUZ’

Geçen yılki ziyaretimizde bahsedilen Ar-Ge merkezi hakkında detay veren Zhang Guibing “Ar-Ge merkezi ilgili ise çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili işe alımlar bile yaptık. Türkiye çok önemli ve büyük pazarlarımızdan bir tanesi. Burada bizim müşterilerimizi çok doğru anlamamız gerekir. Derin araştırmalar yapıyoruz ve Ar-Ge merkezi bu sebeple buraya şart. Ancak hala lokasyon seçimine bakıyoruz. İlgili test araçları gönderdik lokasyonları seçmek için. Çok yakında bunu paylaşacağız” diye konuştu.

‘İŞE ALIMLARIMIZ BAŞLADI’

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan da “Türkiye’de 50 kişiden fazla çalışanımız var. Ar-Ge merkezi daha teknik bir konu. Orada global tarafta bir takım işe alımlarımız başladı. Çok yakın temastayız şu anda devletle ticaret, sanayi bakanlığıyla” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE AVRUPA’DAKİ EN İYİ PAZARIMIZ’

Çin’de geçen yıl hemen hemen 30 milyona yakın araç satışı gerçekleşti. Chery bu pastadan 2 milyon adede yakın pay aldı. Böylece Çin’de de marka iki numaraya yerleşti. Çin’in en hızlı büyüyen markası olduklarını söyleyen Chery Group Başkanı Yin Tongyue: “Belki de dünyanın en hızlı büyüyen markası olabiliriz. Satışlarımızın yüzde 50’si ihracatta gelmekte ve Çin’in en büyük SUV üreticisi konumundayız. Tabi ki bizim uzun dönem planlarımız olduğu gibi 5 yıllık planlarımız da var. Bir pazarlama stratejimiz var ve bu sebeple markalarımız ayrılmış durumda. Her bir marka her bir ayrı müşteri kitlesine hitap etmekte. Türkiye de bu planlar içerisinde önemli bir yer tutmakta. Türkiye jeopolitik olarak çok önemli bir noktada. Çok dikkatlice hareket ettiğimiz ve yatırımlarımızı ona göre seçtiğimiz bir ülke” yorumunu yaptı. Chery bu yıl Avrupa’da ilk kez satış yapacak. Bu yüzden oldukça heyecanlılar. Chery International Başkanı Zhang Guibing “Bu yıl bizim için Avrupa’ya giriş yılı. Şu an sadece İspanya’da satışlarımız başladı ancak bu yıl Avrupa’da aslında bizim için başlangıç yılı. Türkiye, Avrupa saydığımızda Türkiye Avrupa’da en iyi ülke. Türkiye aslında ilk yılımızda en başarılı olduğumuz ülkeydi” dedi.

UCUZ OTOMOBİL SATMIYORUZ

OLMASI GEREKEN FİYATA SATIYORUZ

Chery’nin Türkiye pazarına dahil olmasıyla birlikte fiyat algısı da değişti. Kısa sürede büyük bir satış başarısına ulaşan marka, D SUV araçları neredeyse B SUV fiyatına sattı. Hatta satmaya da devam ediyor. Bu konuda alınan vergi önlemleri ve tebliğlere rağmen ülkedeki lokal üreticilerle rekabete girebilen Chery, ‘damping yapıyorlar’ iddialarına karşı da konuştu. Türkiye’de yapacak çok işlerinin olduğunu söyleyen Chery Group Başkanı Yin Tongyue “Politikamız sürecek” dedi. Chery International Başkanı Zhang Guibing ise damping iddialarına ilişkin yönelttiğim soruya: “Biz ucuz bir marka değiliz. Ucuz da satmıyoruz. Düşük fiyat olarak değerlendirmek yanlış. Biz müşterilerin duygularına hitap ediyoruz. Onların istediği bir marka olmak istiyoruz. Teknoloji ön planda. Zaten fiyatla değil sunduğumuz özelliklerle otomobillerimizi satabiliyoruz. Şunu da eklemeden geçmek istemiyorum. Kesinlikle ucuza satmıyoruz. Olması gereken fiyata otomobillerimizi satıyoruz.”

‘PHEV ARAÇLARIMIZ VAR, ELEKTRİKLİ

DÜNYAYA ÇOKTAN HAZIRIZ’

Elektrikli araçlar pandemiyle birlikte dünyada oldukça hızlı bir gelişime başladı. Çin hiç kuşkusuz bu sürecin en başından beri sahneye çıkıyor. Elektrikli araçların Çin’de payının giderek arttığına değinen Chery Group Başkanı Yin Tongyue şunları söyledi: “Şu anda yüzde 65’in üzerinde bir pazar payına sahip. Avrupa’da şu anda aylardır biraz yavaşladı bu da devletlerin bazı teşvikleri geri çekmesiyle ilgili. Ayrıca elektrikli araçların ilerlemesi konusunda altyapı da çok önemli. Özellikle şarj altyapısı. Bu konuda da ilerlemeye ihtiyaç var ancak biz Chery olarak ürün gamında PHEV ve bataryalı elektrikli otomobillerle bu çağa hazırız. Burada bir başka sorun daha var. Bataryalı elektrikli araçlarla uzun kilometreler yapmak biraz daha zor. PHEV araçlarımız var ve müşterilerimiz şarjı dert etmeden uzun süre gidebiliyor. Dolayısıyla biz elektrikli dünyaya hazırız ve bunun için yatırım yapmaya devam ediyoruz.”