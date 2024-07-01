İşte Türkiye’de üretilen yeni Duster fiyatı

Türkiye’de üretilen Renault Duster fiyatı ne kadar olacak derken, kasko değer listesinden aracın resmi olmayan fiyatı böylece belli oldu. Mevcut Dacia Duster ile arasında 57 bin lira fark olan otomobilin başlangıç fiyatı 1.2 milyon lira.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de üretilen Renault Duster fiyatı belli oldu. Markaya C-SUV’de yeni forvet olacak olan yeni model, Dacia Duster’dan sadece 57 bin lira daha pahalı. Türkiye’de Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen modelin yakın zamanda da satışına resmi olarak başlanacak araçtan şimdilik sadece ön sipariş alınıyor.

1.2 MİLYON LİRADAN BAŞLAYACAK

Dacia Duster ismiyle mevcutta da ECO-G versiyonuyla ve 100 beygirlik seçeneğiyle 1 milyon 177 bin 900 liradan satılan otomobil, Renault resmi olarak bir fiyat listesi paylaşmasa da kasko değer listesinde EVOLUTION ECO-G 100 hp seçeneğinin 1 milyon 234 bin liralık bir fiyat etiketine sahip olacağı görülüyor.

HİBRİT İSTEYEN 1.5 MİLYON LİRAYI GEÇECEK

Hibrit seçenek ise Renault ile birlikte Duster’a ilk kez gelecek. EVOLUTION E-TECH Full Hybrid 145 hp’lik seçenek 1 milyon 516 bin liraya satışa sunulacak. EVOLUTION donanımımı mild hybrid ADVANCED 130 hp ve 4 çeker isteyenler için de 1 milyon 566 bin liralık bir etiket kasko değer listesinde paylaşılmış. Aynı fiyata 4×2 versiyonun full hibrit Techno seçeneği de var.

DACIA DUSTER’DAN 57 BİN LİRA DAHA PAHALI

Bizim Dacia Duster olarak bildiğimiz ECO-G versiyonun resmi fiyatı 1 milyon 177 bin lira seviyesinde. Mevcut yerli Renault Duster da yine aynı seçenekle 1.2 milyon liranın az üzerinde bir fiyat etiketi taşıyor. İki versiyon arasında sadece 57 bin liralık fiyat farkı var. Yeni tasarıma ve nesle rağmen OYAK Renault yönetimi neredeyse bu versiyonda fiyat değişimi gerçekleştirmemiş demek yerinde olur.

HEM HİBRİT HEM DE LPG SEÇENEKLERİ OLACAK

Yeni Renault Duster, Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu ile üretilen yüksek teknolojili bilgi-eğlence donanımlarına sahip yeni nesil bir model. CMF-B platformu benzinli tam hibrit, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle beraber getiriyor. Yeni Renault Duster, ultra verimli E-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Duster’ın 145 hp güç üreten gelişmiş tam hibrit motor seçeneği ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimi sunuyor.