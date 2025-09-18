7 yıl aradan sonra yeniden geldi

Hyundai’nin Türkiye’de en son 2018 yılında satışa sunduğu i30, yeniden pazara girdi. Prime ve Comfort olarak iki donanım seçeneğiyle sunulan i30, 140 PS gücündeki 1.5 litrelik mild hibrit motorunu 7 ileri DCT şanzımanla ile dikkat çekiyor.

Hyundai’nin Türkiye’de en son 2018 yılında satışa sunduğu i30, yeniden pazara girdi. Prime ve Comfort olarak iki donanım seçeneğiyle sunulan i30, 140 PS gücündeki 1.5 litrelik mild hibrit motorunu 7 ileri DCT şanzımanla ile dikkat çekiyor. Güney Koreli üretici, C segmentinin en beğenilen modellerinden biri olan i30’u yeniden satışa sunarak kullanıcılarına güçlü, verimli ve güvenli bir sürüş deneyimi vadediyor. Modern tasarım anlayışı, gelişmiş teknolojileri ve yüksek güvenlik donanımlarıyla dikkat çeken Hyundai i30, sınıfındaki tüm beklentileri rahatlıkla karşılayabiliyor.

1.5 litrelik mild hibrit motor

Yeni i30, 1.5 litrelik 48V mild hibrit, benzinli turbo bir motora sahip. Bu yeni nesil motor, 140 PS güç ve 253 Nm tork üreterek dinamik bir performans sunuyor. Aynı zamanda otomobil, düşük yakıt tüketimi sayesinde de çevre dostu yapısıyla öne çıkıyor. 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla birlikte gelen Hyundai i30, böylelikle hem akıcı vites geçişleri hem de keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Mild hibrit sistemin devreye girmesiyle birlikte özellikle şehir içi kullanımda daha düşük emisyon ve daha yüksek verimlilik elde ediliyor.

1.7 milyon liralık başlangıç fiyatı

Otomobilin comfort donanım seçeneğinin başlangıç fiyatı 1.7 milyon lira seviyesinden belirlenmiş. Prime donanımı ise hemen hemen 2 milyon liraya yakın.