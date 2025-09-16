En ucuz elektrikli sedan: Togg T10F

Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli sedan olarak yola çıkan Togg T10F, 1 milyon 860 bin liralık başlangıç etiketine sahip. Aracın sedan karoserde fiyat olarak en yakın elektrikli rakibi 2 milyon liraya yakın etiketle Citroen eC4X, onu 2.2 milyon liralık etiketle Hyundai Ioniq 6 ve 2.3 milyon lirayla BYD Seal takip etti.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli sedan olarak yola çıkan Togg T10F, 1 milyon 860 bin liralık başlangıç etiketine sahip. Aracın sedan karoserde fiyat olarak en yakın elektrikli rakibi 2 milyon liraya yakın etiketle Citroen eC4X, onu 2.2 milyon liralık etiketle Hyundai Ioniq 6 ve 2.3 milyon lirayla BYD Seal takip etti. Aracın fiyatı da belli oldu. V1 RWD standart menzilli versiyon 1 milyon 860 bin liradan satışa çıktı. Uzun menzil V1 için 2.1 milyon liralık fiyat etiketi öne çıkarken V2 versiyonunda da etiket 2.3 milyon lirayı geçti. Araç Togg T10X’ten 16 bin lira daha pahalıya geldi. Daha uygun fiyatlı modellere bakıldığında listenin başında B sınıfı hatchback modeller geliyor. Bunlar sırasıyla; Citroen eC3, Hyundai Inster, BYD Dolphin, Renault R5 ve Opel Corsa. Burada ise fiyat aralığı 1.3 milyon lira ile 1.8 milyon lira arasında.

Almanya fiyat tahmini 30 bin euro

Togg T10F, ay sonunda Almanya’da da satışa çıkıyor. Türkiye’de uygulanan vergi sisteminin Almanya’da uygulanmayacağı zaten ortada. Aracın vergisiz çıplak fiyatı hemen hemen 1.2 milyon lira seviyesinde. Bu fiyata Türkiye’de yüzde 25 özel tüketim vergisi (ÖTV) ekleniyor. Ve çıkan sonuca da yüzde 20’lik katma değer vergisi (KDV) dahil oluyor. Böylece en ucuz fiyat 1.8 milyon lirayı aşıyor. Almanya’da ise sıfır bir araç satın alırken, ÖTV yok. Yani Togg T10F’in vergisiz fiyatına sadece yüzde 19’luk KDV eklenecek. Böylece araç vergi kaynaklı ay sonunda Almanya’da daha uygun fiyata satışa sunulmuş olacak. Burada da fiyatın hemen hemen yaptığımız hesaplamada 1.5 milyon lira seviyesi ortaya çıkıyor. Yani 30 bin euroyu geçmiyor. Konu hakkında geçen hafta Togg yetkililerinin yapmış olduğu açıklamada, “Fabrika çıkış fiyatımız aynı. Sadece ülkeler bazında vergi kaynaklı fiyat değişimleri olabilir. Biz modellerimizi Almanya’da da Türkiye ile aynı fiyata satışa sunacağız. Burada en önemli etken vergi” demişlerdi.

Kurumsala 1.7 milyon lira 48 ay kredi

Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar T10F V2 için 200 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 TL aylık geri ödemeli veya 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 TL aylık geri ödemeli ya da 1 milyon TL krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 TL aylık ödemeli sahip olabilecek. T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 054 TL aylık ödemeli alternatif de sunuluyor.

Togg T10F 623 km’ye kadar menzil sunuyor

Togg T10F, Türkiye pazarına 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten seçenekle girdi. İki farklı batarya seçeneğine sahip aracın menzili de V1’de 52,4 kWh batarya ile 350 km, V2’de de 88,5 kWh batarya ile 623 km olarak hesaplanmış. Araç yüzde 20’den yüzde 80’e hızlı şarj ile 28 dakikada doluyor. Araçta uzaktan güncelleme gerçekleşebiliyor. Aynı zamanda modelde, yedi adet hava yastığı, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunuluyor. T10F, aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor. Aracın bagaj hacmi ise 505 litre.