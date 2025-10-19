Maserati’nin ilk elektrikli SUV’u Grecale Folgore

Maserati ‘Folgore’ ürün gamıyla elektrikli otomobil çağına ayak basıyor. Maserati, satış adetleri hâlâ sınırlı olsa da, içten yanmalı motorlardan kademeli çıkış gerçekleştirecek. Markanın ilk elektrikli SUV mdoeli de Grecale Folgore oldu.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati ‘Folgore’ ürün gamıyla elektrikli otomobil çağına ayak basıyor. Satış adetleri hâlâ sınırlı olsa da, markanın içten yanmalı motorlardan kademeli çıkışı ve yeni nesil sürücülerin elektriğe olan ilgisi, pazarın geleceğine dair güçlü bir sinyal veriyor. Maserati Grecale Folgore’nin Fethiye’de düzenlenen lansmanında sorularımızı cevaplayan FER-MAS Şirket Müdürü Güçlü Yakal, 2026 ve 2027’nin içten yanmalı motorlarla devam edeceğini anlattı. Yakal, “Elektrikli modelleri daha fazla tanınan, bilinen, istenen bir seviye çıkartacağız. Yılda neredeyse 1.4 milyon kişi ehliyet alıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu iPhone ile büyüyen kesim. Elektrikli araçlara bizlere göre çok daha pozitifler. Diğer yandan elektrikli aracı temiz ve zahmetsiz güç olarak gören yenilikçi bir kitlemiz var. Aracını şehir içinde kullanan, yüksek performans ve prestij arayan müşterilerin zaten tek bir aracı olmuyor, tereddüttün giderek azaldığını gözlemliyoruz” dedi.

Folgore ürün gamını yeni yüklemeye başladıklarını ifade eden Güçlü Yakal, “Beklentimiz müşteriden aldığımız geri bildirim kapsamında olumlu. Bizde müşterilerin beklentisi biraz daha farklı olabilir. İlk başta yüksek beygir ve ses” dedi. Elektrikli ve içten yanmalı araç satışlarının Maserati tarafında eşit bir şekilde olacağına değinen Yakal, şu anda içten yanmalı motor seçeneklerinin daha önde olduğunu aktardı. Yakal şöyle devam etti: “Ama önümüzdeki dönemde artık o biraz daha elektrikli olacak. Folgore zaten kuvvetli bir şekilde devam edecek. Bizim şu anda Türkiye’de yaklaşık 3 bin adetlik bir parkımız var. Maserati satışları içindeki payımız. 2025’in ilk 6 ayında 3,2’ye çıktı. Bu sene hedef 210-220 adet. 150 adet şu ana kadar satıldı. Markanın kendi dünya sıralaması içinde Türkiye ilk 10’da.”

Pazarın satış adetlerine de değinen Güçlü Yakal, F lüks segmentinde 9 ayda yaklaşık 5 bin adetlik satış gerçekleştiğini söyledi. Geçen seneye göre bir yükselme olduğunu anlatan Yakal, “Mikste önemli bir artış var. Bu senede 1.4 milyon adet seviyesinde bir toplam pazar büyüklüğü konuşuluyor. Gerçekten ezberi bozuyor bence, talep kuvvetli. Talebin kuvvetli olmasının yanı sıra marka tercihleri ön plana çıkıyor. Lüks segment müşterisinin araç markasını, rengini ve içini seçerken bir sonraki kullanıcıyı düşünerek alım tercihini yönlendirdiği standart bir yaklaşım var. Ayrıca bir de kendim bineceğim, beğendiğimi alacağım, ben bunu hak ediyorum diyen bir müşteri kitlesi var. Maserati özelinde her iki yaklaşımı beraber gözeten müşteri yaklaşımı bence biraz daha fazla” dedi.

9.2 milyon TL fiyat 500 km menzil

Folgore, Maserati’nin elektrikli otomobiller için tanımladığı yeni bir isim. Kelime anlamı ‘şimşek’. Maserati Grecale Folgore de markanın ilk elektrikli SUV modeli. Araçta yer alan çift elektrikli motor modelin vergi dilimini yüzde 75’e taşıyor. Bu vergi dilimi Türkiye’de üretilen ve satılan Fiat Egea ve Renault Clio ile aynı. Bu yüzden elektrikli olması lüks segmentte vergi kaynaklı fiyat avantajını ortaya koyuyor. Otomobilin yaklaşık 9.2 milyon liralık bir fiyat etiketi var. 105 kws bir batarya paketine sahip olan model 500 kilometre menzil sunuyor. 550 HP’lik güç ile 820 Nm’ye kadar tork üretiyor ve 0’dan 100’e 4.1 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı da saatte 220 km. Motor ve bataryada Çin teknolojisine yer verilmiş. Model aynı zamanda 400V şarj mimarisini kullanıyor.