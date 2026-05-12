Yeni Peugeot 408’i test ettik: Hibrit motor, yeni yüz ve hâlâ çok dikkat çekiyor

Peugeot 408, yenilenen tasarımı ve 48V hibrit motoruyla Türkiye yollarına çıktı. Biz de markanın güncellenen fastback modelini test sürüşünde deneyimledik. Özellikle yeni ışık imzası, aydınlatmalı ön logo detayı ve hibrit motorun sunduğu sürüş karakteri, yeni 408’in ilk kilometrelerden itibaren farklı hissettirmesini sağlıyor.

İlk bakışta en dikkat çeken detay: Yeni yüz

Yeni Peugeot 408’in en büyük değişimi ön tasarım tarafında hissediliyor. Markanın yeni tasarım diliyle birlikte gelen ince LED ışık imzası ve aydınlatmalı ön logo, araca özellikle gece sürüşlerinde çok daha modern bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde kullanılan aydınlatmalı PEUGEOT yazısı ise modelin premium algısını güçlendiren detaylardan biri olmuş. Yeni Aura Yeşili renk seçeneği de otomobilin karakterini ciddi şekilde değiştiriyor. Işığa göre farklı tonlara geçiş yapan bu renk, 408’in zaten iddialı olan fastback formunu daha görünür hale getiriyor.

Hibrit motor günlük kullanımda ne hissettiriyor?

Kaputun altında görev yapan 1.2 litrelik Hybrid 145 hp eDCS6 motor, günlük kullanım odağında geliştirilmiş bir karakter sunuyor. 48V hibrit destek sayesinde özellikle şehir içi düşük hızlarda daha akıcı ve sessiz bir kullanım hissediliyor. 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanın geçişleri genel olarak konfor odaklı çalışıyor. Gaz tepkileri sportif bir karakterden çok dengeli ve ekonomik sürüşe yakın tarafta kalıyor. Özellikle dur-kalk trafikte hibrit sistemin desteği hissedilir seviyede. Peugeot’nun açıkladığı 5.1 lt/100 km karma tüketim verisi de bu motorun verimlilik tarafındaki iddiasını ortaya koyuyor.

Sürüş pozisyonu ve yol tutuş hâlâ güçlü tarafı

408’in en güçlü yanlarından biri sürüş pozisyonu olmaya devam ediyor. Yüksek oturma hissiyle fastback gövde yapısını bir araya getiren model, direksiyon başında SUV ile sedan arasında farklı bir deneyim sunuyor. Test sürüşü boyunca özellikle yüksek hız stabilitesi ve yol tutuş karakteri dikkat çekiyor. Geniş iz açıklığı sayesinde otomobil virajlarda güven veren bir karakter ortaya koyuyor. Buna rağmen şehir içinde manevra kabiliyeti beklentinin üzerinde başarılı.

İç mekânda teknoloji ve konfor dengesi

Kabinde Peugeot’nun i-Cockpit mimarisi devam ediyor. 10 inç dijital gösterge paneli ve yine 10 inç multimedya ekranı modern atmosferi destekliyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği günlük kullanımda önemli avantaj sağlıyor. GT donanım seviyesinde sunulan Alcantara koltuklar, masaj fonksiyonu, Matrix LED farlar ve 360 derece kamera sistemi ise otomobilin premium tarafını belirgin şekilde güçlendiriyor. Arka yaşam alanı tarafında da 408 sınıfının güçlü modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle diz mesafesi ve 536 litrelik bagaj hacmi günlük kullanım açısından avantaj yaratıyor.

Türkiye’de yine çok konuşulacak gibi görünüyor

Türkiye pazarı zaten son yıllarda Peugeot 408’e ciddi ilgi göstermişti. Yenilenen tasarım, hibrit motor desteği ve teknolojik güncellemelerle birlikte modelin bu ilgiyi sürdürmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Özellikle SUV ile sedan arasında farklı bir alternatif arayan kullanıcılar için 408, pazardaki en karakter sahibi modellerden biri olmaya devam ediyor.