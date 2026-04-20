Opel Mokka GSE Türkiye’de: 281 HP elektrikli performans SUV

Opel’in en güçlü elektrikli modeli Mokka GSE Türkiye’de satışa çıktı. 281 HP güç, 5,9 saniyede 0-100 km/s hızlanma ve lansmana özel 3,25 milyon TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Alman üretici Opel, elektrikli performans atağını Türkiye’de yeni modeliyle sürdürüyor. Markanın bugüne kadarki en güçlü elektrikli otomobili olan Opel Mokka GSE, sportif karakteri ve ralli esintili tasarımıyla satışa sunuldu.

281 HP Güç, 5.9 saniyelik performans

Tamamen elektrikli altyapıya sahip Mokka GSE, 207 kW (281 HP) güç ve 345 Nm tork üretiyor. Model, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede ulaşırken 200 km/s maksimum hız sunuyor.

Üç farklı sürüş modu bulunan araçta:

Sport mod: Maksimum performans

Normal mod: Günlük kullanım dengesi

Eco mod: Enerji verimliliği

Ralli DNA’sı yollara taşındı

Mokka GSE, Opel’in ralli prototiplerinden ilham alıyor. Önden çekişli yapı, Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve özel şasi sistemiyle dikkat çekiyor. 20 inç jantlar ve Michelin Pilot Sport EV lastikler, yol tutuşu artırırken Alcon fren sistemi performansı destekliyor.

Elektrikli ama hafif

54 kWh batarya kapasitesine sahip model, 1.6 tonun altındaki ağırlığıyla segmentinde öne çıkıyor. Bu da hem performans hem verimlilik açısından önemli avantaj sağlıyor.

İç mekânda sportif detaylar

İç mekânda Alcantara spor koltuklar, sarı dikiş detayları ve GSE tasarım dili öne çıkıyor. 10 inç dijital gösterge paneli ve multimedya ekranında performans verileri anlık takip edilebiliyor.

Fiyat ve donanım

Yeni Mokka GSE, Türkiye’de lansmana özel 3.250.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Modelde öne çıkan donanımlar:

IntelliLux Matrix LED farlar

Adaptif hız sabitleyici

Aktif şerit takip sistemi

360° kamera ve güvenlik paketleri

Kablosuz Apple CarPlay & Android Auto

Mokka GSE, sadece bir elektrikli SUV değil, aynı zamanda Opel’in performans odaklı yeni elektrikli kimliğinin de güçlü bir temsilcisi. Türkiye pazarında özellikle performans ve elektrikli kombinasyonu arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.