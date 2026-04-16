Tesla FSD Avrupa’da onay aldı: Hollanda’dan kritik adım

Hollanda, Tesla’nın “Full Self-Driving (FSD)” sistemine onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu. 18 aylık test sürecinin ardından gelen bu karar, sistemin Avrupa genelinde yayılmasının önünü açabilir.

Tesla’nın uzun süredir tartışılan sürüş destek sistemi “Full Self-Driving (FSD)”, Avrupa’da önemli bir eşiği geçti. Hollanda’da düzenleyici kurum RDW, sistemin kamu yollarında kullanımına onay vererek Tesla’ya Avrupa’da ilk resmi izni verdi. Yaklaşık 18 ay süren test ve değerlendirme sürecinin ardından verilen bu karar, Tesla’nın otonom sürüş teknolojileri açısından Avrupa pazarındaki en büyük kazanımlarından biri olarak görülüyor.

Avrupa’da bir ilk

Hollanda, bu onayla birlikte Tesla’nın FSD sistemine izin veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Sistem; direksiyon, hızlanma ve frenleme gibi birçok sürüş fonksiyonunu yönetebiliyor ancak sürücünün dikkatli olması ve kontrolü bırakmaması şartıyla çalışıyor. Bu yönüyle FSD, tam otonom sürüşten ziyade “gelişmiş sürüş destek sistemi” olarak sınıflandırılıyor.

ABD’den farklı, daha sıkı kurallar

Avrupa’da onaylanan FSD versiyonu, ABD’de kullanılan sistemden daha sıkı güvenlik kurallarına sahip. Sürücü takibi, dikkat kontrolü ve yazılım güncellemeleri daha katı şekilde denetleniyor. Bu da Avrupa regülasyonlarının otonom sürüş teknolojilerine daha temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Sırada Avrupa geneli var

Hollanda’daki bu onay, yalnızca ilk adım. Sistem şu an için sadece bu ülkede geçerli olsa da, Avrupa Birliği genelinde kullanılabilmesi için süreç başlatıldı. Eğer üye ülkelerden yeterli destek gelirse, Tesla’nın FSD sistemi kısa süre içinde Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük pazarlarda da aktif hale gelebilir.

Tesla için stratejik hamle

Uzmanlara göre bu gelişme, Tesla’nın Avrupa’daki rekabet gücünü artırabilecek kritik bir adım. Özellikle elektrikli araç pazarında artan rekabet karşısında FSD gibi yazılım tabanlı özellikler marka için yeni bir büyüme alanı oluşturuyor.