Fiat Grande Panda’ya tasarım ödülü

FIAT’ın yeni nesil şehir otomobili Grande Panda, AUTOBEST 2026’da tasarım kategorisinde zirveye çıkarak markanın Avrupa’daki başarısını bir kez daha tescilledi. Model, erişilebilir elektrifikasyon vizyonu ve ikonik tasarımıyla öne çıktı.

FIAT’ın yeni global ürün hamlesinin ilk temsilcisi olan Fiat Grande Panda, Avrupa otomotiv dünyasının önemli organizasyonlarından AUTOBEST 2026 kapsamında “Avrupa’nın En İyi Otomobil Tasarımı” ödülüne layık görüldü. Grande Panda, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen halk oylamasında da zirveye çıkarak yalnızca jüri üyelerinin değil, Avrupa genelindeki kullanıcıların da beğenisini kazandı. Modelin elde ettiği bu başarı, FIAT’ın yeni dönem ürün stratejisinin doğru yönde ilerlediğini ortaya koyuyor.

FIAT’tan AUTOBEST’te dördüncü başarı

FIAT markası, daha önce Fiat Panda, Fiat Linea ve Fiat Egea modelleriyle AUTOBEST ödülüne uzanmıştı. Grande Panda ile birlikte marka, organizasyonda dördüncü kez ödül kazanarak önemli bir rekora imza attı.

İkonik tasarım, modern yorum

Torino’daki FIAT Centro Stile’de tasarlanan Grande Panda, 1980’lerin Panda modelinden ilham alan güçlü omuz çizgileri, 3D yazı detayları ve Pixel LED aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. 3,99 metrelik kompakt boyutlarına rağmen geniş iç hacim sunan model, 5 kişilik yaşam alanı ve 361 litre ile 412 litre arasında değişen bagaj kapasitesiyle segmentinin üzerinde bir kullanım vadediyor.

Teknoloji ve kullanıcı deneyimi öne çıkıyor

Grande Panda’da 10 inç dijital gösterge paneli ve 10,25 inç multimedya ekranı standart olarak sunulurken, gelişmiş sürüş destek sistemleri güvenliği üst seviyeye taşıyor.

Modelin kullanıcı dostu arayüzü ve pratik iç mekân çözümleri, hem otomotiv gazetecileri hem de son kullanıcılar tarafından yüksek puan aldı.

Hibrit ve elektrikli seçenekler

Grande Panda, farklı ihtiyaçlara hitap eden motor seçenekleriyle dikkat çekiyor:

• Hibrit versiyon: 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 48V batarya ve elektrik motoruyla destekleniyor.

• Tam elektrikli versiyon: 83 kW (113 HP) güç ve yaklaşık 320 km menzil sunuyor.

Elektrikli versiyon, hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 20’den yüzde 80 doluluğa yaklaşık 27 dakikada ulaşabiliyor.