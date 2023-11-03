Ticari araçlar tek tek elektrikleniyor

Elektrikli ticari araçlar gün yüzüne çıkıyor. Stellantis Pro One markasıyla birlikte çatısı altında bulunana Citroën, FIAT, Opel, PEUGEOT ve Vauxhall markalarının ticari modellerini elektriklendiriyor. Tüm modellerin, 420 kilometreye varan menzili olacak.

Elektrikli ticari araçlar gün yüzüne çıkıyor. Stellantis Pro One markasıyla birlikte çatısı altında bulunana Citroën, FIAT, Opel, PEUGEOT ve Vauxhall markalarının ticari modellerini elektriklendiriyor. Tüm modellerin, 420 kilometreye varan menzili olacak. Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi’nin Pro One stratejik atağı kapsamında Citroën, FIAT Professional, Opel, PEUGEOT ve Vauxhall markalarından toplam 12 araç görücüye çıktı. Stellantis ve markaları, sürücüler için stressiz bir ortam ve ticaret erbaplarına güvenilir bir iş ortağı sağlamak üzere farklı gelişmiş elektrikli güç-aktarma sistemleri, güvenlik, ADAS ve bağlantı teknolojileri sunuyor.

18 ADAS SİSTEMİ VAR

Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, “Müşteri beklentileri doğrultusunda gelişmiş BEV menzili, ek yakıt hücresi teklifi, 18 ADAS, tam bağlantı ve elektrikli PTO gibi yenilikler sunan 2. nesil 0 emisyonlu ticarilerimiz, ticari BEV ve tüm ticari segmentlerindeki mevcut liderliğimizi daha da güçlendirecek” dedi.

420 KİLOMETRE MENZİLLERİ OLACAK

Yenilenen ticari araç serisi, kapasiteden ödün vermeden daha fazla menzil sunan şirket içi EV batarya sistemleri de dahil olmak üzere 2. nesil 0 emisyon teknolojilerini de beraberinde getiriyor. 2. nesil BEV tahrik sistemi, yeni kompakt ticarilerle 330 kilometreye kadar sınıfının en iyi menzilini sağlıyor. Yeni orta boy BEV ticarilerde batarya paketleri 50 veya 75 kilovatsaat (kWsa) enerji ve 350 km’ye kadar menzil sunuyor. Büyük ticari segmentinde 110 kWsa kapasiteli batarya, 420 kilometreye kadar sınıfının en iyi EV menzilini sunuyor. Ayrıca, 150 kW’lık hızlı şarj, büyük ticarinin bataryasını 1 saatten daha kısa sürede %0’dan %80’’e şarj edebiliyor.

HİDROJENLE 5 DAKİKADA 500 KM

İyileştirmeler aynı zamanda Stellantis’in 0 emisyonlu hidrojen yakıt hücresi güç-aktarma sisteminin liderliğini de ileriye taşıyor. 2024 ortalarında pazara sunulacak olan orta boy ticarilerde 2. nesil hidrojen yakıt hücresi, Stellantis’e özel bir orta güç sistemi ve 400 kilometreye kadar menziliyle segment rekoru sağlıyor. Hidrojen yakıt hücresi güç-aktarma sistemi, 2024 yılında orta güç mimarisi, 500 kilometreye kadar menzil ve 5 dakikalık yeniden dolum süresi ile büyük ticarilere de yayılacak.

ISI POMPASI DA VAR

Direksiyon üzerindeki elciklerle etkinleştirilen rejeneratif fren sistemi, enerji geri kazanımını en üst düzeye çıkarmak için araç ağırlığını ve yol dinamiklerini dikkate alıyor. BEV kompakt ticarilerdeki ısı pompası, araç menzilini en üst düzeye çıkarmak için soğuk ve kış koşullarında enerji kullanımını optimize ediyor.