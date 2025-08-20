Ucuz olan satıyor

Türkiye’de elektrikli otomobillerde belirleyici olan fiyat, bu yüzden ucuz elektrikli modeller satıyor. Son ÖTV değişimi artık orta sınıftaki modellerin fiyatını 2 milyon lira seviyesinin üzerine taşıyınca gözler minik elektrikli otomobillere çevrildi. Citroen C3, Hyundai Inster ve Renault 5 öne çıkan modeller oldu.

Ali YILDIRIM

Türkiye’de elektrikli otomobillerde belirleyici olan fiyat, ucuz elektrikli modeller satıyor. Son ÖTV değişimi artık orta sınıftaki modellerin fiyatını 2 milyon lira seviyesinin üzerine taşıyınca gözler minik elektrikli otomobillere çevrildi. Citroen C3, Hyundai Inster ve Renault 5 öne çıkan modeller oldu. Temmuz 2025’te elektrikli araçların ÖTV diliminin yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselmesi pazarın rotasını kökten etkiledi. 2 milyon liranın altında birçok model rekabet yarışı içindeyken fiyatlar bir gecede 2 milyon liraya çıktı. Fakat küçük sınıf elektriklilerde tablo biraz daha farklı gelişti. Ulaşılabilir etiketlerle satılmaya çalışılan A ve B sınıfı yeni nesil elektrikli araçlar (EV) ucuz otomobil arayanlar için iyi bir seçenek oldu. Kısa süre önce satışa sunulan Citroen eC3, eC3 Aircross, Hyundai Inster ve Renault 5 E-Tech 2 milyon liranın altında satılan nadir modeller olarak öne çıktı. Modeller pazara çıktıkları dönemden beri, kimi beklentinin üzerine çıktı kimisi de istediği adetlere ulaşamadı.

Küçük EV’lerde fiyatlar 1.3 milyon liradan başlıyor

küçük sınıf EV’ler alt dilimde rahatlıkla kalabilmesi nedeniyle erişebilir otomobiller klasmanında yer aldı. Burada başlangıç fiyatı 1.3 milyon lira. Citroen eC3 pazara çıktığı son 2 ayda toplamda bin 708 adetlik satışa ulaştı. Model Türkiye’de satışa sunulan en ucuz elektrikli otomobil olarak dikkat çekiyor. Aynı zaman diliminde modelin Aircross versiyonu da bin 222 adet sattı. Hemen hemen 3 ay önce yollara çıkan Hyundai Inster de markayı A segmentinde temsil ediyor. Bu sınıfa Türkiye’de talep düşük olmasına karşın model 3 ayda toplamda 394 adet sattı. Uzun bir süredir gelmesi beklenen Renault 5 ise yine 2 aylık süreçte 283 adede ulaştı.

Fiyatları kur belirleyecek

Fiyat bariyeriyle birlikte düşük güç, düşük matrah kombinasyonu bu modellerin alt dilimde kalmasını sağladı. Fakat kısa süre içinde kur baskısı artarsa bu modellerin de 2 milyon liranın üzerine çıkması çok da zor olmaz. Şehiriçi menzilleri ortalama 450 kilometre seviyesinde olan elektrikli modellerin batarya paketleri de hızlı şarj ünitelerinde 25-30 dakikada doluyor.

CITROEN eC3

44 kWs batarya 320 km menzil

Fransız üretici Citroen özellikle fiyat rekabeti için yeniden tasarladığı C3’ü Türkiye pazarına sundu. Elektrikli versiyonla pazarda boy gösteren model ilk iki ayda beklenmedik bir satış performansı sergiledi. Bunda hiç kuşkusuz değişmesi beklenen ÖTV sistemi de etkili oldu. 44 kWs batarya paketiyle sunulan otomobilin şehiriçi menzili 446 kilometre olarak paylaşıldı. Aracın kombin menzili ise 320 kilometre olarak hesaplanmış. Aynı batarya paketiyle sunulan eC3 Aircross da markanın dikkat çeken modellerinden. eC3’ün fiyatı 1 milyon 320 bin lira seviyesinde. Burada menzil boyut ve ağırlık nedeniyle biraz daha aşağıda. Modelle ilgili Citroen Marka Direktörü Bora Duran, “ë-C3 ve ë-C3 Aircross, elektrikli araç pazarındaki büyümemizde lokomotif görevini üstlendi. Her iki araç da pazarda çok hızlı şekilde kabul gördü. Hedefimiz yıl sonuna kadar 15 bin adet satmak” dedi.

HYUNDAI INSTER

49 kWs batarya 360 km menzil

Güney Koreli Hyundai de kısa bir süre önce yeni elektrikli modelini Türkiye ile tanıştırdı. A sınıfında boy gösteren Inster, küçük boyutlarıyla tam bir şehir otomobili olarak dikkat çekiyor. Araç 84,5 kW (115 PS) güç, 147 NM tork ile sunuluyor. Inster, standart olarak 11 kW’lık bir yerleşik şarj cihazıyla donatılmış. DC hızlı şarj cihazı kullanıldığında, Inster yaklaşık 30 dakikada %10 ila %80 oranında şarj edebiliyor. Inster’ın menzili ise 49 kWh bataryasıyla 360 kilometre (WLTP). DC hızlı şarj kapasitesi, uzun mesafelerde seyahat ederken kısa duraklamalara olanak tanıyor. Araç, özellikle daha soğuk iklimlerde şarj performansını artıran bir batarya ısıtma sistemiyle donatılmış. Mikro-SUV formu, bağlanabilirlik ve garanti algısıyla ilk EV alıcısına güçlü alternatif olarak dikkat çekiyor. Hyundai Inster’in başlangıç fiyatı 1.5 milyon lira seviyesinde.

RENAULT 5

40 kWs batarya 312 km menzil

Fransız üretici Renault uzun bir süredir, R5 hazırlıklarını yapıyordu. Türkiye pazarına sonunda giriş yapan model, ikonik tasarımıyla dikkat çekiyor. Araç iki farklı güç seçeneğiyle pazarda kendine yer buldu. 120 hp güç ile modelin 245 NM torku var. 40 ve 52 kWh batarya kapasitesine sahip olan aracın menzilinin 312 ve 510 kilometre seviyesinde olduğu aktarılıyor. Lansman sürecinde Türkiye fiyatı 1,5 milyon TL bandındaydı. Fakat son ÖTV değişikliğiyle birlikte aracın başlangıç fiyatı 1.7 milyon liraya kadar çıktı.