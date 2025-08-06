Audi’de dizel hibrit dönemi: Yeni Q5

Alman lüks otomobil üreticisi Audi, yeni nesil motor seçeneklerini satışa sunuyor. Daha önce farklı modellerinde yer alan hibrit dizel teknolojisi şimdi yeni Audi Q5’e de uygulanıyor.

Alman lüks otomobil üreticisi Audi, yeni nesil motor seçeneklerini satışa sunuyor. Daha önce farklı modellerinde yer alan hibrit dizel teknolojisi şimdi yeni Audi Q5’e de uygulanıyor. Yeni Q5 ailesini Türkiye’de satışa sunan marka, üçüncü nesliyle dikkat çekiyor.

6.7 milyon liradan başlıyor

Yeni Audi Q5 SUV 6.734.124 TL’den, coupé formuyla öne çıkan Q5 Sportback ise 7.249.284 TL’den başlayan fiyatlarla Audi showroomlarında yerini aldı. Her iki modelde de 204 HP gücündeki mild-hibrit destekli benzinli veya dizel motor seçenekleri ve quattro dört tekerlekten çekiş sistemi sunuluyor.

520 litre bagaj

Bagaj hacmi Q5 SUV’de 520 litre iken koltuklar yatırıldığında 1.473 litreye ulaşıyor; Q5 Sportback’te bu değerler sırasıyla 515 ve 1.415 litre. Hacim farkı Sportback’in eğimli tavan çizgisinden kaynaklanıyor. Yeni ambiyans aydınlatması 30 farklı renk seçeneğiyle kişisel tercihlere göre ayarlanabiliyor. Sesli kontrol ve dokunmatik ekranlar arasındaki senkronizasyon sayesinde kullanıcı çok modlu etkileşimden yararlanıyor; örneğin navigasyon rotası ekrandan ayarlanıp sesli komutla başlatılabiliyor.

Ortalama tüketim 5,6 litre

Hem Q5 SUV hem de Q5 Sportback, 1968 cm³ hacmindeki 150 kW (204 HP) TDI dizel motor veya 1984 cm³ hacmindeki 150 kW (204 HP) TFSI benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor. Sırasıyla 400 Nm ve 340 Nm tork üreten motorlar, quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle eşleştiriliyor. Modeller 0’dan 100 km/sa hıza 7,4 / 7,2 saniyede ulaşıyor; maksimum hız ise 226 km/sa. 65 litrelik yakıt deposuna sahip Q5 SUV ve Q5 Sportback TDI quattro 150 kW, WLTP normlarına göre 5,9 – 6,8 litre/100 km yakıt tüketimi ve 155 – 179 g/km CO₂ emisyon değerleri sunuyor. TFSI quattro 150 kW versiyonu ise 6,7 – 7,9 litre/100 km tüketim ve 157 – 180 g/km emisyon değerleriyle öne çıkıyor.

48V minik batarya desteği

Yeni Q5 modelleri, içten yanmalı motora ek olarak MHEV plus teknolojisiyle destekleniyor. 48 voltluk yerleşik güç kaynağına sahip bu sistem, sürücünün komutlarına daha hızlı tepki vererek daha çevik bir sürüş karakteri sunuyor. Ayrıca CO₂ emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlarken performanstan ödün vermiyor. Reküperasyon özelliği sayesinde hafif eğimlerde veya yavaş manevralarda araç sadece elektrik motoruyla ilerleyebiliyor. 25 kW’a kadar geri kazanım gücü bataryanın hızlı şarj olmasını sağlıyor; elde edilen enerji kısa mesafe sürüşlerinde, klima veya diğer araç içi sistemlerde kullanılabiliyor. Bu yapı hem verimliliği hem de sürüş keyfini artırıyor.