Otomotiv pazarı bu sene 1.4 milyon adede yaklaşarak üst üste 3’üncü rekoruna imza atmaya hazırlanıyor. 2023’te 5 yıllık rekor döneminin başladığını söylediğini hatırlatan Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “Bu yılla birlikte 3 yılı zirvede kapatacağız. Kaldı 2 yılımız” açıklamasını yaptı.

ALİ YILDIRIM-MADRİD

Otomotiv pazarı Türkiye’de bu yıl da rekora satış adedine doğru gazlıyor. Son 2 yıldır vites zirvede takılı kalırken, 2025’te de satışların 1.4 milyon seviyesine ulaşması bekleniyor. Opel Mokka GSE’nin İspanya Madrid’de gerçekleşen lansmanında sorularımızı cevaplayan Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç da 5 yıllık rekor dönemin 3 yılını doldurduğunu söyledi. Geçen senenin başında 5 yıl üst üste rekor kırılabilir dediğini hatırlatan Yantaç, “İkinciyi yaşadık. Üçüncü yıl da geldi. Hala iddialıyım” dedi. Bunun tabi ekonominin gidişatıyla da alakalı olduğunu ifade eden Yantaç, “Kararları çok tahmin etmek mümkün değil. Orada bir baskı olması durumunda işler başka bir noktaya gidebilir” yorumunda da bulundu.

İç pazarı büyük tutup cazibe merkezi olmalıyız

Otomotiv sektörünün Türkiye için oldukça önemli olduğunun altını çizen Yiğit Yantaç, “Burası cazip kılınmak zorunda. Çünkü giden yatırımı alabilecek en önemli sektörlerden biri. Bu kadar marka çıkıyorken Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline getirmeliyiz. Bunu da yapabilmek için iç pazarı büyük tutmamız gerekiyor. Pazar büyük olursa hem satış olur hem de yatırım olur” dedi. Yatırımların çoğunun dünyada 5-6 pazarda toplandığını aktaran Yiğit Yantaç, Türkiye’nin daha cazip hale gelmesinin gerektiğini vurguladı.

Faizin düşmesi satışlara ve yatırıma yarayacak

“Türkiye üretimde bundan sonra üstüne koyarak gidecek. Çünkü üretim maliyetleri düşecek” diyen Yiğit Yantaç şöyle devam etti: “Enflasyon düşecek. Faiz oranları düşecek. Böylece yatırım maliyetleri azalacak. Yatırım yapılabilir olacak. Faizlerin bu yıl sonunda yüzde 30’lar seviyesine düşmesi bekleniyor. Yeni yılla birlikte enflasyonist ortam iyice geri çekilecek. Bu sefer faizle, yan gelirlerle bir gelir elde etmektense yatırımla gelir elde etmenin daha ön plana çıkacağı ortam oluşacak. Bunun da yerli üreticilere faydası olacak. Özellikle kurdan dolayı maliyetler çok arttı. Rekabetçi olabilmek adına dengenin sağlanması lazım. Faiz düşmesi demek kurun beklenen seviyede artması demek, kurun artması demek, rekabetçi ortamın geliyor olması demek.”

Bu sene 175 bin elektrikli araç satılacak

Bu sene 175 bin adet elektrikli araç satılacağını aktaran Yiğit Yantaç, “Bu adet toplam pazarda göze biraz az geliyor. Fakat 2021 yılında elektrikli pazarın ilk satış adedi 2 bin ile başlamıştı. Geçtiğimiz 4 yılda satılan elektrikli araç sayısının son 1 yılda gerçekleştiği görülüyor. Toplam binek pazardan elektriklilerin yüzde 16-18 seviyesinde bir pay alacağını tahmin ediyoruz” dedi. Bu yıl Opel olarak 70 bin araç satacaklarını aktaran Yantaç, ticarinin çıkarıldığında 45 bin binek araç tahmin ettiklerini belirterek, 9 bin adetle elektrikli Opel modellerinin yüzde 20’lik bir pay alacağını ifade etti.

Kasım pazarı en az 120 bin adedi bulur

Kasım ayında toplam satışların 125 bin adede ulaşmasını tahmin ettiklerini anlatan Yiğit Yantaç, kötü senaryoda da bunun 120 bin adetlere, iyi senaryoda ise 130 bin adetlere çıkmasını beklediklerini paylaştı. Yantaç, “Tablo son bir haftaya bağlı. Bu dönemde showroom trafiği artıyor. Müşteri son haftalarda kampanyaların daha fazla olacağını düşünüyor. O yüzden 125-130 bin adetler gerçekleşir. Filoların alımı da son haftada belli oluyor. Bunlar belirleyici olacak. Son ayda 150 bin adetlerin üstü çıkar diye düşünüyorum” dedi.

Opel Türkiye olarak globalde üçüncüyüz

Yerli üretimin avantajını kullanacaklarını söyleyen Yiğit Yantaç, globalde üçüncülüğün devam edeceğine değindi. İngiltere ve Almanya pazarlarının hemen altında olduklarını kaydeden Yantaç, “Türkiye’de biz 1.5 milyonlara ulaşır mıyız? derken o pazarlarda 6 milyon 7 milyon adetler konuşuluyor. İngiltere’de öyle, neredeyse 3 milyonluk pazarları oluyor. Biz uzak ara üçüncü sıradayız. Yani yukarıya yaklaşma olasılığımız aşağıya, aşağının bizi yetişme olasılığından çok daha fazla. Ama pazar payında yüzdesel olarak biriz. Bence en kritik nokta o” dedi.

281 beygirlik Mokka seneye geliyor

Mokka GSE’in gelecek yıl Türkiye pazarına gireceğini paylaşan Yiğit Yantaç, hedefin şimdilik ilk çeyrek olduğunu aktardı. 2026’da toplam satış hedeflerinin sadece GSE Mokka’dan 1500 adet olduğunu ifade eden Yantaç, fiyat konusunda net bir şey söylemenin zor olduğunu ama yüzde 75’lik ÖTV diliminde olacağını sözlerine ekledi. Yantaç, şu an bu şartlarda vergi dilimi olarak altta kalmanın zor olduğunun da altını çizdi. GSE ürün gamının yeni nesilde ilk aracı olan Opel Mokka da 281 beygirlik bir güç seçeneğiyle geliyor. Aracın 345 NM’lik bir tork değeri bulunurken, 1.6 tonluk ağırlığıyla 0-100 km/s hızlanmasının 5.9 saniyede tamamlıyor. Otomobilde 54 kws bir batarya paketi yer alıyor. Bu ünite otomobili yaklaşık 336 kilometre menzile ulaştırıyor. GSE versiyon maksimum saatte 200 km hıza kadar çıkabiliyor. Araç, spor koltuklar, 20 inçlik jant, 4 pistonlu fren kaliperleri ve spor pedallarıyla en hızlı Mokka olduğunun görüntüsünü veriyor. Modelin direksiyon sistemi ve frenleri de özel olarak geliştirildi.