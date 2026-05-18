İkinci elde bayram hareketi: Fiyatlar dengelendi

Kurban Bayramı öncesinde ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik hız kazanırken, sektör temsilcileri fiyatların artık daha gerçekçi seviyelere geldiğine dikkat çekiyor. Hem Otomerkezi hem de VavaCars, tüketicinin daha bilinçli hareket ettiği yeni dönemde ikinci el pazarında büyümenin devam edeceğini öngörüyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken ikinci el araç pazarında hareketlilik yeniden hız kazandı. Özellikle şehirler arası yolculuk planları, aile kullanım ihtiyacı ve yaz dönemi hazırlıkları nedeniyle ikinci el otomobillere olan ilgi arttı. Muhammed Ali Karakaş, bayram öncesi dönemi tüketici açısından önemli bir fırsat süreci olarak değerlendirirken, fiyatların dengeye gelmesi ve stok çeşitliliğinin artmasının pazarı daha ulaşılabilir hale getirdiğini söyledi.

“Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı”

Otomerkezi CEO’su Karakaş, geçmiş yıllardaki suni fiyat artışlarının etkisini kaybettiğini belirterek otomobilin yeniden asli kullanım amacı olan ulaşım ihtiyacına döndüğünü ifade etti. Karakaş, tüketicinin artık yalnızca fiyat odaklı hareket etmediğini; finansman maliyeti, ekspertiz güvencesi, bakım geçmişi ve satış sonrası hizmetleri birlikte değerlendirdiğini vurguladı.

İkinci el pazarında güven dönemi

Sektörde yeni dönemin en önemli başlıklarından biri ise güven ve şeffaflık olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, noter satış verilerinin artık piyasa fiyatlarını daha doğru yansıttığını belirtirken, kurumsal satış ve ekspertiz güvencesinin tüketici tercihlerinde belirleyici hale geldiğine dikkat çekiyor. Karakaş, özellikle doğru fiyatlandırılmış ve geçmişi şeffaf araçların daha hızlı alıcı bulduğunu ifade etti.

VavaCars: Hareketlilik bayram sonrasında da sürecek

VavaCars verilerine göre, yılbaşından bu yana ikinci el araç fiyatlarındaki artış yüzde 4,18 seviyesinde gerçekleşti. Şirket, fiyat hareketlerinin döviz kuruyla paralel ilerlediğini belirtiyor. Serdıl Gözelekli ise Ramazan Bayramı ile başlayan hareketliliğin Kurban Bayramı öncesinde daha da güçlendiğini belirterek, ikinci el araç pazarının 2026 boyunca büyümesini sürdüreceğini öngördüklerini söyledi.

Hibrit ve elektrikli araçların payı artıyor

Sektör temsilcileri, hibrit ve elektrikli araçların ikinci el pazarındaki ağırlığının giderek arttığını da belirtiyor. Özellikle batarya sağlığı, servis geçmişi ve garanti kapsamı gibi unsurların tüketici açısından daha kritik hale geldiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde ikinci el elektrikli araç pazarında kurumsal güvence daha da önemli olacak.