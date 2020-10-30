İkinci el araç fiyatları için artış sürebilir

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu “Otomobil fabrikalarında üretimlerin tekrar askıya alınması durumunda talepte sıkıntılar gündeme gelebilir. Bu da ikinci el araç fiyatları için artışın habercisi olabilir” dedi.

Haziran ayından itibaren ikinci el araç fiyatları için artışın sürebileceği belirtiliyor. Eylülde sıfır araç satışları yüzde 115,8 artarak rekor kırdı. İkinci el otomobil satışlarında ise Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10 oranında arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre ikinci el pazarındaki toplam satış artışı yüzde 23 oranında oldu. Böylelikle 2020 yılındaki toplam ikinci el satışa adedi Eylül ayı itibarı ile 5 milyon adedi aştı.

YENİ TEDBİRLER GELİYOR ÜRETİM DURABİLİR

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde tedbirler tekrar hayata geçirilirken, üretimde alınacak olası bir duraklama kararlarının, kış aylarında sıfır araç tedarikinde tekrar olumsuzluklara neden olabileceğini belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu “Eylül ayında sıfır araç pazarındaki rekor satışlar, önceki aylardan ve pandemi döneminden ötelenen taleplerin pazara yansıması sonucu beklenen bir gelişmeydi. Sıfırda talebin yeteri kadar karşılanamaması, döviz kurlarının yüksekliği ve ÖTV düzenlemesi sonucunda ikinci el otomobil fiyatlarında artışlar yaşandı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tekrar çeşitli tedbirler hayata geçiriliyor. Otomobil fabrikalarında üretimlerin tekrar askıya alınması durumunda talepte sıkıntılar gündeme gelebilir. Bu da 2 el fiyatlarında artışların bir süre daha yaşanmasına yol açabilir. Otomobil artık bir yatırım aracı olarak görülüyor. Tüketiciler satarken kar edeceklerini düşünerek sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olmak istiyor. Bu da pazarın stabil bir hale gelmesini şu an için engelliyor. 2021’in ilk çeyreğinde de pazarın bu doğrultuda ilerleyeceğini öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.

KURUMSAL ŞİRKETLER GARANTİ VERİYOR

Bu dönemde ikinci el otomobil alım satım işlemlerinde kamuoyunda usulsüzlükler olduğu yönünde şikayetlerin arttığını sözlerine ekleyen Mutlu “İkinci el otomobil almayı planlayanlara kurumsal markaları tercih etmelerini öneriyoruz. Doğru ve güncel ekspertiz, garanti uygulaması, finansal çözümler gibi birçok imkanlar sunulmakta. Otomobilin tüm geçmişi alıcısına şeffaf bir şekilde aktarılmaktadır. Maalesef kısa sürede al sat yaparak kar edip para kazanmak isteyenler, doğru bilgilendirme yapmayabiliyorlar. Otoshops olarak biz müşterilerimize 15 yaşa kadar 48 aya varan vadelerde kredi imkanı sunuyoruz. Müşterilerimiz interaktif satış uygulamamız ile kredilerini oturdukları yerden dijital ortamda başvurarak kullanabiliyorlar. Ayrıca sattığımız her araca 2 yıla kadar garanti veriyoruz.” dedi.