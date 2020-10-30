OtoAsistanım “Hoşgeldiniz Kampanyası” ile servisler de kazanıyor

Petronas Türkiye, özel servislerin iş planı ve takibini kolaylaştıracak dijital müşteri hizmetleri yönetim platformu OtoAsistanım’ın yeni kampanyasını duyurdu. Servislere yönelik devreye alınan “Hoşgeldiniz Kampanyası” şöyle. OtoAsistanım programını kullanarak en fazla sayıda “Bakım Kartı” oluşturan ve en fazla sayıda “Hatırlatma” kuran her kategorideki 10 servis, ödül hediyeler kazanıyor.

Petronas Türkiye OtoAsistanım ile servislere yönelik Hoşgeldiniz Kampanyası’nı devreye aldı. Bu kapsamda servisler; OtoAsistanım programını kullandıkları ölçüde, iş hayatlarında kendilerine yararlı olabilecek ödülleri topluyorlar. OtoAsistanım programını kullanarak en fazla sayıda “Bakım Kartı” oluşturan ve en fazla sayıda “Hatırlatma” kuran her kategorideki 10 servis, ödül hediyelerle buluşuyor. Kampanya 2021 yılının Ocak ayına kadar devam edecek. Ödüller arasında ise lift, takım dolabı, karterden yağ çekme cihazı ve Android tablet ile Petronas madeni yağ ailesinden ürünler yer alıyor.

Hizmet kalitesi OtoAsistanım ile artıyor

Özel servisleri, araca yapılan işlemlerin kağıt üzerinde kaldığı veya birtakım programlarla sadece bilgisayara eklendiği metotlardan kurtarıyor. Asistanım, her işlemin dijitalde kayıt altına alınmasına imkan tanıyor. Asistanım programı, servise gelen müşterilerin araçlarına özgü dijital bakım kartı oluşturarak geçmişine iniyor. Tüm bakım ve yağ değişim işlemlerinin kayıt altına alınmasını sağlıyor. OtoAsistanım’a araç markası modeli ve plakasını girip aracını ücretsiz kayıt ettiren araç sahipleri ise, OtoAsistanım kullanıcısı olan servislere rahat erişim sağlıyorlar. Araçlarıyla ilgili gerçekleştirmek zorunda oldukları yükümlülükleri unutmak istemeyen kullanıcılar ise, OtoAsistanım’ın hatırlatma özelliğinden faydalanabiliyor.

Bu kapsamda kullanıcılar örneğin, istediği aracı için muayene tarihini girerek en az 15 gün öncesinden “araç muayenesi için randevu alınız” veya “bitim tarihinden önce poliçenizi yaptırmayı unutmayınız” şeklinde hatırlatma alıyor. Aynı zamanda SMS ve e-postaları alabiliyor. Kısa süre önce hizmet vermeye başlamasına rağmen birçok servis tarafından kullanılmaya başlanan OtoAsistanım, yine kısa süre içerisinde Türkiye genelinde irilli ufaklı pek çok özel servisi kapsayacak büyük bir ağı oluşturmayı hedefliyor. OtoAsistanım hizmeti, tamamen ücretsiz şekilde kullanılmasıyla Türkiye’de bir ilki temsil ediyor.