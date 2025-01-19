Togg T10X geçen yılın fiyatıyla kampanyaya başladı

Togg, 2024 yılında 30 bin 93 kullanıcıyla daha buluşturduğu T10X’te yılın ilk kampanyasını başlattı. Marka, ocak ayı boyunca sınırlı sayıda T10X V2 için 500 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya 650 bin TL krediye %0,99 faizli 12 ay vade seçeneği sunuyor.

Togg, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X’te 2025 yılının ilk kampanyasını kullanıcılarla buluşturdu. T10X’te fiyat artışı yapmayan Togg, ocak ayı boyunca farklı seçenekleri tüketicilerin ilgisine sunuyor. Bu kapsamda kullanıcılar, ocak süresince sınırlı sayıda T10X V2 için 500 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2,29 faizli 30 ay seçeneğinden ya da 650 bin TL krediye %0,99 faizli 12 ay seçeneği ile %2,69 faizli 30 ay vade seçeneğinden yararlanabilecek.