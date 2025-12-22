Sıfır araçlardaki agresif kampanyalar ve düşük faizli kredi destekleri, ikinci el otomobil pazarında frene neden oldu. Kasım ayında ilana çıkan yaklaşık 440 bin ikinci el aracın yalnızca yüzde 45’i satılabilirken, satış süreleri uzadı, pazarlık payı arttı.

Ali YILDIRIM

Türkiye’de ikinci el otomobil pazarında Kasım 2025 itibarıyla dikkat çekici bir yavaşlama yaşandı. Sıfır araçlardaki agresif kampanyalar ve düşük faizli kredi destekleri, tüketicinin tercihini ikinci elden sıfıra kaydırdı. İkinci el ilan sitelerine giren araçların yarısından fazlası satışa dönüşemedi.

Kasım Ayında 440 Bin Araç İlana Çıktı, Yarısı Bile Satılmadı

Indicata raporuna göre Kasım 2025’te ikinci el ilan sitelerinde 439 bin 809 araç satışa sunuldu. Ancak bu araçların yalnızca yüzde 45,2’si, yani 199 bin 225 adedi alıcı bulabildi.

Böylece yaklaşık 240 bin araç ilanda kaldı.

Sıfır araç tarafında artan kampanyalar, düşük faizli finansman seçenekleri ve kredi erişiminin kolaylaşması, ikinci el pazarını doğrudan etkiledi. Tüketici tercihini sıfır araçtan yana kullandı.

Sıfır Otomobil Pazarı Rekora Gidiyor

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılı rekorla kapatmaya hazırlanıyor.

• Sıfır araç satışları yıl bitmeden 1,2 milyon adede yaklaştı

• 2025 yılı için beklenti 1,4 milyon adet

• İkinci el pazarı ise 7 milyon adet seviyesine doğru ilerliyor

Ancak yılın son iki ayında sıfır araç satışları hızlanırken, ikinci elde satışların sıfıra oranla daha zayıf seyrettiği görülüyor.

İkinci Elde Satış Süresi Uzadı, Stok Baskısı Arttı

SmartIQ raporuna göre 2025’in son çeyreğine girilirken ikinci el otomobil pazarında stok baskısı belirgin şekilde arttı.

• Ortalama ilan süresi 50 günün üzerine çıktı

• Yılın ilk yarısında bu süre 35–40 gün seviyesindeydi

• Fiyatlarda sınırlı revizyonlar başladı

Indicata ve SmartIQ verileri, ikinci elde uzun süredir devam eden “yüksek fiyat – hızlı satış” döneminin sona erdiğini ortaya koydu.

Tüketici “Bekle-Gör” Moduna Geçti

Doğru fiyatlanmayan araçların ilanda kalma süresi uzarken, tüketici bu dönemde daha temkinli hareket ediyor.

İkinci elde fiyatların geri geleceği beklentisi güçlenirken, sıfır araçta ise:

• Yeni yıl zamları

• Model değişimleri

nedeniyle fiyat artışı beklentisi öne çıkıyor.

Sıfır Satışlar Takas Havuzunu Büyüttü

Otomerkezi.net CEO’su Ali Karakaş, sıfır araç satışlarındaki artışın ikinci elde takas havuzunu genişlettiğine dikkat çekti:

“Bu durum fiyatları etiket olarak değil ama pazarlık payı olarak yumuşatıyor. Seçenek bol, satıcı daha esnek. Ancak kısa vadeli yatırım beklentisi olanlar için piyasa eski cazibesinde değil.”

0–3 Yaş Araçlarda Reel Gerileme

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, sıfır pazardaki kampanyaların ikinci el fiyatlarını baskıladığını vurguladı:

“Özellikle 0–3 yaş araçlarda reel gerileme yaşanıyor. Popüler C SUV’lar hızlı dönerken, üst segment ve niş araçlarda satış süresi uzuyor. Nakit alıcı için pazarlık avantajı yüksek.”

Doğru Fiyatlanan Araç Hâlâ Hızlı Satılıyor

RS Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CMO’su Dr. Naim Çetintürk, ikinci el piyasasındaki durgunluğun büyük ölçüde yanlış fiyatlamadan kaynaklandığını belirtti:

“Sıfır araç kampanyaları ikinci el için referans oluşturuyor. Değerinde fiyatlanan araçların hâlâ kısa sürede satıldığını görüyoruz.”

İkinci El Yerine Sıfır Bayilere Gidildi

LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, noter devir verilerine dikkat çekti:

• Eylülden ekime geçerken ikinci el devirlerinde 16 bin 440 adetlik düşüş yaşandı

• Bu alıcıların önemli bölümü sıfır araç bayilerine yöneldi

Nazik, hafif ticari araç pazarının ise otomobile kıyasla daha stabil kaldığını ifade etti.

Aralık 2025’te Hedef 150 Bin Adet

Sıfır araç pazarında Aralık ayı oldukça hareketli geçiyor.

Sektör temsilcilerine göre Aralık 2025’te:

• Toplam pazar: 120 bin – 150 bin adet

• Güçlü kampanyalar sıfırı ikinci ele göre daha cazip kılıyor

İkinci el tarafında ise hareketlenmenin ayın son haftasında yaşanması bekleniyor.