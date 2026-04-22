En ucuz ÖTV muaf otomobiller 2026: Liste daraldı, fiyatlar 800 bin TL’ye kadar düştü

En ucuz ÖTV muaf otomobiller 2026: Liste daraldı, fiyatlar 800 bin TL’ye...

ÖTV muafiyetinde yapılan yeni düzenleme hem kapsamı genişletti hem de model sayısını düşürdü. Yüzde 40 yerlilik şartıyla ithal araçlar devre dışı kalırken, en ucuz ÖTV muaf otomobiller listesi yeniden şekillendi.

Türkiye otomotiv pazarı yüksek vergi yükü ve kur baskısıyla zorlu bir süreçten geçerken, ÖTV muafiyetine yönelik son düzenleme dengeleri değiştirdi.

Yeni düzenleme ile ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan vatandaşlar da sisteme dahil edilirken, aynı anda getirilen yüzde 40 yerlilik şartı model havuzunu daralttı. Böylece sistem daha fazla kullanıcıya açıldı ancak araç seçenekleri ciddi şekilde azaldı.

Sektör temsilcileri, bu değişimin pazarı büyütmekten çok yeniden şekillendireceği görüşünde.

Yerlilik şartı ithal modelleri eledi

Düzenlemenin en kritik başlığı yerlilik oranı oldu. Yüzde 40 yerlilik şartını karşılamayan ithal modeller ÖTV muafiyet kapsamı dışında kaldı. Bu gelişme özellikle ithal markaların satışlarını aşağı çekerken, en sert etki Çinli üreticilerde görüldü. İlk çeyrekte bazı markalarda pazar payı kaybı yüzde 10 seviyesine ulaştı. Yeni tabloda ÖTV muaf pazarı büyük ölçüde Türkiye’de üretim yapan markalardan oluşur hale geldi.

En ucuz ÖTV muaf otomobiller hangileri?

Yeni kriterlere göre oluşan listede B ve C segmentindeki erişilebilir modeller öne çıkıyor. ÖTV muafiyeti kapsamında öne çıkan modeller:

Fiat Egea

Hyundai i20

Renault Clio

Hyundai Bayon

Toyota Corolla

Toyota C-HR

TOGG T10X

TOGG T10F

Renault Megane

Renault Duster

Liste, tamamen Türkiye’de üretilen ve yerlilik kriterini karşılayan modellerden oluşuyor.

Fiyatlar ne kadar? 800 bin TL’den başlıyor

ÖTV muaf sistemiyle birlikte fiyatlarda ciddi avantaj oluşuyor. Özellikle içten yanmalı modellerde indirim oranı daha yüksek. Öne çıkan fiyatlar:

Fiat Egea: ~809 bin TL

Hyundai i20: ~838 bin TL

Renault Clio: ~1 milyon TL

Hyundai Bayon: ~1 milyon TL

Toyota Corolla: ~1 milyon TL

TOGG T10X: ~1.4 milyon TL

Elektrikli araçlarda ÖTV oranı zaten düşük olduğu için sağlanan avantaj, içten yanmalı modellere kıyasla daha sınırlı kalıyor.

Limit yükseldi, kurallar sıkılaştı

2026 itibarıyla ÖTV muafiyet limiti yüzde 25,49 artarak 2 milyon 873 bin 972 TL’ye çıktı. Bu tutar, vergiler dahil nihai satış fiyatını kapsıyor. Ancak sistemde dikkat çeken kısıtlamalar da var:

Araç 5 yıl boyunca satılamıyor

10 yıl boyunca yeni muaf araç alınamıyor

Bu durum kısa vadeli al-sat işlemlerini bitirirken, tüketicileri daha uzun ömürlü ve dayanıklı modellere yönlendiriyor.

Talep belirli modellere yoğunlaşıyor

Sektör temsilcilerine göre yeni sistemin toplam pazar üzerindeki etkisi sınırlı kalacak. Model sayısının azalması, talebin belirli araçlara yönelmesine neden oluyor. Bu da özellikle yerli üretim modellerde stokların hızlı erimesine yol açarken, pazarın genelinde güçlü bir büyüme yerine dengelenme sürecini beraberinde getiriyor.

Elektrikli mi, benzinli mi daha avantajlı?

Yeni tabloda en dikkat çekici detaylardan biri de güç ünitesi tarafında ortaya çıkıyor. İçten yanmalı araçlarda yüksek ÖTV oranı nedeniyle indirim daha yüksek olurken, elektrikli araçlarda avantaj sınırlı kalıyor. Bu nedenle “en ucuz ÖTV muaf otomobiller” listesi ağırlıklı olarak benzinli ve hibrit modellerden oluşuyor.