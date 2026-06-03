Şahlanan At, tarihindeki ilk tamamen elektrikli 4 kapılı ve 5 koltuklu modeli Ferrari Luce’yi 1050 HP güçle duyurdu. Ancak teknolojik bir şov niteliğindeki bu lansman, markanın pürüzsüz borsa grafiğinde sert rüzgarlar estiriyor. İşte 60 patentli devrimin finansal analizi…

Otomotiv dünyasının zirvesi Ferrari, 1947 yılında pilot Franco Cortese’nin Ferrari 125 S ile Roma’da elde ettiği ilk zaferin tam 79’uncu yılında, yine Roma’da (Vela di Calatrava) tarihi bir kırılma noktasına imza attı. Markanın 2022 Capital Markets Day’de duyurduğu çoklu enerji stratejisinin tepe noktası olan tamamen elektrikli süper spor otomobil Ferrari Luce resmen tanıtıldı. Ancak Maranello’nun büyük bir mühendislik zaferi olarak sunduğu bu elektrikli devrim, finans çevreleri ve yatırımcılar tarafından aynı coşkuyla karşılanmadı. Apple’ın efsanevi tasarımcıları Sir Jony Ive ve Marc Newson (LoveFrom) imzası taşıyan araç, borsada sert bir “gerçeklik kontrolü” ile yüzleşti.

Borsa grafiği ne anlatıyor? Lansman sonrası %6’lık şok

Otomotiv kulislerinde ve borsa koridorlarında dönen “Yeni model beğenilmedi, hisseler düştü” söylentileri asılsız değil; tam aksine somut bir finansal karşılığa sahip. Lansman öncesinde 309.20 EUR seviyelerinde stabil bir seyir izleyen Ferrari (RACE:MIL) hisseleri, Luce’nin radikal tasarımı, 4 kapılı yapısı ve geleneksel V12/V8 motor sesinden yoksun doğasına piyasaların verdiği ilk tepkiyle %6 değer kaybederek 290 EUR sınırına kadar geriledi. Grafiklere yansıyan bu ayı baskısı, yatırımcıların 640.000 dolarlık bu fütüristik elektrikli stratejisine dair taşıdığı şüpheleri net bir şekilde özetliyor.

Teknik Görünüm: Kısa vadede 20, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarının (SMA) altına sarkan hisse, şu an 304 EUR bandında dengelenmeye çalışıyor.

Destek ve Direnç Seviyeleri: Hisse için yukarı yönlü kalıcı bir rahatlama adına 314 EUR – 325 EUR direnç bölgesinin hacimli aşılması gerekiyor. Olumsuz algı kırılmaz ve 290 EUR desteği yeniden test edilirse, hissenin Mart ayında gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 269 EUR bandına geri çekilmesi tetiklenebilir.

Mühendislik masasında kusursuz: 1050 HP ve 60 yeni patent

Yatırımcıların lüks tüketimdeki küresel yavaşlama ve gümrük vergisi endişeleriyle temkinli yaklaştığı Ferrari Luce, teknik tabloda ise rakiplerine gözdağı veren bir canavar. Maranello’da şirket içi uzmanlıkla sıfırdan geliştirilen ve elektrikli motorundan bataryasına kadar 60’tan fazla yeni patent alınan Luce, performans verileriyle dudak uçuklatıyor:

Teknik Detay Ferrari Luce Verileri Maksimum Güç 1050 HP (4 Adet F80 Türevi Motor) 0-100 km/s İvmelenme 2.5 Saniye 0-200 km/s İvmelenme 6.8 Saniye Maksimum Hız 310 km/s üzeri Batarya Kapasitesi / Şarj 122 kWh / 350 kW Hızlı Şarj (800V) Menzil 530+ Kilometre

Radikal tasarım: “Glass House” ve LoveFrom dokunuşu

Geleneksel Ferrari çizgilerinin dışına çıkılarak Flavio Manzoni dışındaki bir ekibe, LoveFrom kolektifine emanet edilen tasarım, saf bir “glass house” (cam kabuk) formuna sahip. Ön ve arkada havada süzülen aktif aerodinamik kanatlara, şeffaf aydınlatma panelleri ve tarihin en büyük staggered jant ölçüleri (Önde 23, arkada 24 inç) eşlik ediyor. İç mekanda ise Samsung Display© tarafından geliştirilen dijital ekranlar, mekanik toggle anahtarlar ve geri dönüştürülmüş anodize alüminyum gibi lüks malzemeler harmanlanmış. Sürücü, direksiyon üzerindeki paddle’lar vasıtasıyla tork karakterini ve enerji geri kazanımını anlık yönetebiliyor.

Hisse neden düştü, Ferrari kumarı kazanır mı?

Piyasanın gösterdiği bu negatif refleks, Ferrari’nin batacağına değil, “marka DNA’sının sulandırılması” korkusuna işaret ediyor. Sadık Ferrari müşterisi ve dolayısıyla yatırımcısı, yüksek devirli bir içten yanmalı motorun mekanik senfonisini satın alır. 21 hoparlörlü 3000W gücündeki Ferrari Audio Signature yapay ses sistemi ne kadar “otantik” olursa olsun, borsa bunu ilk etapta “Apple logolu bir Jaguar I-Pace” riski olarak fiyatladı.

Ancak Ferrari’yi sadece bir otomobil üreticisi değil, lüks tüketim devi yapan güç finansal esnekliğidir. Şirketin arkasındaki 3.5 milyar Euro’luk devasa hisse geri alım programı, hissenin tamamen serbest düşüşe geçmesini engelleyen en büyük emniyet kemeri. Ferrari, elektrifikasyonu mevcut motorların (V12, V8, Hibrit) yerine koymuyor; ürün gamını genişleten bir “teknolojik tarafsızlık” unsuru olarak konumlandırıyor.

Sonuç olarak; Luce kısa vadede borsa grafiğinde bir yara açmış olabilir, ancak Maranello’nun 499P Le Mans yarış aracından transfer ettiği bu teknoloji ve yüksek kar marjları, teslimatlar başladığında piyasaları yeniden “Şahlanan At”ın arkasında hizalamaya yetebilir. Yatırımcı için şu an tam bir “bekle-gör” ve dipten toplama dönemi.