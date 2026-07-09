Egea’ya görkemli veda: Peki perde arkasında neler oluyor?

11 yıllık Egea efsanesi Bursa bantlarına veda ederken, otomotiv sektörünün gözü binek araç devrinin kapanışından çok, yeni başlayan “ticari” döneme çevrildi. Yeni nesil Doblo’nun yuvaya dönmesi ve Citroën Berlingo üretiminin başlamasıyla birlikte Tofaş, Avrupa’nın dev bir ticari araç üretim üssüne mi dönüşüyor? Kulislerdeki asıl soru şu: Rifter ve Combo da “yerli üretim” damgasıyla yollara çıkacak mı?

Türkiye otomotiv sanayisinde bir devir kapandı. Tam 11 yıl boyunca Bursa’da üretilen, 1.4 milyondan fazla üretim rakamına ulaşan ve 10 yıl üst üste Türkiye’nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea, bantlara veda etti. Tofaş fabrikasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun katılımıyla son Egea (Dinamik Mavi Sedan Lounge) alkışlarla uğurlandı. Ancak otomotiv sektörünü yakından okuyanlar için asıl haber Egea’nın gidişi değil, arkasında bıraktığı devasa üretim kapasitesinin nasıl doldurulacağı. Görkemli veda törenlerinin ardında, Tofaş bantlarında şimdilik görüntü yepyeni ve çok daha “ticari” bir sayfa açılmak üzere.

Bursa, küresel ‘Ticari’ üs olmaya mı hazırlanıyor?

Egea’nın üretimden kalkmasıyla birlikte Bursa fabrikasında binek otomobil dönemi şimdilik sessizliğe bürünüyor. Fakat kulislerde konuşulanlar ve Stellantis cephesindeki hareketlilik, Tofaş’ın çok yakında sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü haline geleceğine işaret ediyor.

Şimdilik Doblo ve Berlingo geldi, K9 ve K0 sürüyor

Egea’nın gidişini asıl önemli kılan detay, yerine neyin geleceği sorusunun cevaplarında gizli. Sektörü yakından takip edenlerin bildiği üzere; bir süre önce İspanya yollarına düşen efsane model Fiat Doblo, yuvaya geri döndü. Sadece Doblo da değil; Stellantis’in çok markalı stratejisinin bir yansıması olarak Citroën Berlingo üretimi de Bursa’da resmen başladı. Bu hamleler, Tofaş’ın üretim kaslarını tamamen hafif ticari segmente kaydırdığının en net ve somut kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

Sırada Rifter ve Combo mu var?

Şu an sektördeki en büyük tartışma, Stellantis’in K0 kodlu hafif ticari araç projesinin sınırlarının nereye kadar uzanacağı. Doblo ve Berlingo’nun Bursa’da üretilmesi dev bir adım, ancak kapasite ve üretim bantlarının potansiyeli göz önüne alındığında hikayenin burada bitmeyeceği çok açık. Özellikle iç pazarda hafif ticari segmentindeki dönemsel daralmalara rağmen, Stellantis’in güçlü ihracat stratejisi Bursa’yı bir cazibe merkezi haline getiriyor. Kulislerde, aynı platformu paylaşan diğer iki iddialı modelin; Peugeot Rifter ve Opel Combo’nun da çok yakın bir gelecekte Türkiye’de üretilebileceği yüksek sesle konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Tofaş’ın sadece Türkiye’nin değil, Stellantis dünyasının en büyük ve en kritik “hafif ticari araç üssü” olma yolunda hızla ilerlediğini söylemek yanlış olmaz.