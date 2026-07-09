Alpine’in tamamen elektrikli “Dream Garage” serisinin ikinci üyesi olan ve “takım elbiseli yarış otomobili” olarak tanımlanan Alpine A390, Türkiye yollarına çıkıyor. Spor fastback tasarımıyla aerodinamiği ve şıklığı birleştiren model, markanın efsanevi sürüş dinamiklerini günlük kullanıma uygun bir pratiklikle harmanlıyor.

Alpine’in tamamen elektrikli “Dream Garage” serisinin ikinci üyesi olan ve “takım elbiseli yarış otomobili” olarak tanımlanan Alpine A390, Türkiye yollarına çıkıyor. Spor fastback tasarımıyla aerodinamiği ve şıklığı birleştiren model, markanın efsanevi sürüş dinamiklerini günlük kullanıma uygun bir pratiklikle harmanlıyor.

Tasarım ve iç mekân: Kozmik Toz

Coupe silueti ve 4.615 mm uzunluğuyla dikkat çeken A390, aerodinamik detaylarıyla verimliliği zirveye taşıyor. Ön cephede “Kozmik Toz” adı verilen ışıklı üçgen ızgara tasarımı ve kask vizörü şeklindeki arka cam, modelin fütüristik kimliğini vurguluyor. İç mekânda ise 5 kişilik geniş bir yaşam alanı, 532 litre bagaj hacmi ve Formula 1’den ilham alan direksiyon kontrolleri yer alıyor. 12,3 ve 12 inçlik yüksek çözünürlüklü çift ekran, sürücüyü tamamen dijital bir Alpine evrenine davet ediyor.

3 motorlu kusursuz performans

Alpine A390, önde bir ve arkada iki olmak üzere toplam üç elektromotorla donatılmış özel bir dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.

A390 GT: 400 beygir güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor.

A390 GTS: 470 beygir güç ve 824 Nm tork ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede çıkarak sınıfının sınırlarını zorluyor. Aktif Tork Vektörleme sistemi sayesinde virajlarda milisaniyeler içinde maksimum yol tutuşu sağlayan araç, yere sağlam basan sportif bir karakter sergiliyor.

Batarya, menzil ve şarj özellikleri

89 kWh kapasiteli yüksek performanslı bataryasıyla A390, uzun yolculuklar için ideal bir menzil değeri sunuyor.

Menzil: 20 inç jantlarla WLTP standartlarında 555 km’ye kadar sürüş imkanı tanıyor.

Hızlı Şarj (DC): GTS versiyonunda 190 kW hızlı şarj desteğiyle, %15’ten %80 doluluğa sadece 25 dakikadan kısa sürede ulaşıyor. Tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan ısı pompası, kabin sıcaklığını optimize ederek kış aylarında menzil kaybını en aza indiriyor.

Alpine A390 Türkiye fiyatı

Fransa’daki tarihi Dieppe fabrikasında üretilen A390, Türkiye pazarına oldukça iddialı bir giriş yapıyor. Modelin GT versiyonu 6.300.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Performansın zirvesini temsil eden 470 beygirlik GTS versiyonunun ise yıl sonunda otomobil tutkunlarıyla buluşması planlanıyor.