Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, Bursa’da üretimine başlanan yeni Renault Boreal Türkiye üretimi anlattı. Jaillet, “Türkiye büyük bir pazar ve büyüme potansiyeli devam ediyor. Güçlü yan sanayisi, yetişmiş insan kaynağı ve yerli üretimin sağladığı avantajlar nedeniyle yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi. Renault, Boreal ile birlikte yerlilik oranını bazı versiyonlarda yüzde 58’e kadar çıkaracak.

Renault Group’un yeni C-SUV modeli Boreal’in Bursa’da üretilecek olması sadece yeni bir model yatırımı olarak değerlendirilmiyor. Şirket yönetimi, bu kararın arkasında Türkiye’nin sahip olduğu üretim altyapısı ve uzun vadeli büyüme potansiyelinin bulunduğunu açıkladı. Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, Boreal lansmanında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin yalnızca büyük bir otomotiv pazarı olmadığını, aynı zamanda büyümeye devam eden stratejik bir üretim üssü olduğunu söyledi. “Türkiye büyük bir pazar ve daha da büyüme potansiyeli taşıyor. Bunun farkındayız” diyen Jaillet, yatırım kararının ilk nedeninin pazarın geleceğine duyulan güven olduğunu ifade etti.

“Bu potansiyeli değerlendirmenin yolu burada üretmek”

Jaillet’e göre ikinci neden ise Renault’nun Türkiye’deki köklü geçmişi. Renault ve Dacia markalarının uzun yıllardır Türkiye pazarının en güçlü oyuncuları arasında yer aldığını hatırlatan Jaillet, bu gücü korumanın en doğru yolunun üretimi Türkiye’de sürdürmek olduğunu söyledi. “Bu potansiyeli değerlendirmenin en iyi yolu araçları burada üretmek. Yerel üretim yaptığınızda maliyet avantajı elde ediyorsunuz. Türkiye’nin güçlü yan sanayisine erişebiliyorsunuz. Ayrıca Türk tüketicisi açısından yerli üretim olması da önemli bir satın alma kriteri haline geliyor.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin üretim kabiliyeti birçok ülkenin önünde”

Renault Group Türkiye CEO’su, Türkiye’nin üretim ekosistemine de ayrı bir parantez açtı. Yan sanayinin ulaştığı seviyenin ve üretimdeki uzmanlığın birçok ülkenin üzerinde olduğunu belirten Jaillet, “Türkiye’deki üretim uzmanlığı ve tedarik sanayisinin ulaştığı seviye oldukça yüksek. Elbette bazı zorluklar var ancak olumlu taraflar çok daha ağır basıyor. Bu nedenle burada kalmaya, yatırım yapmaya ve Türkiye’ye inanmaya devam ediyoruz.” dedi. Jaillet, Boreal’in de bu yatırım stratejisinin somut sonucu olduğunu vurguladı.

Türk mühendisler geliştirdi, yerlilik oranı yüzde 58’e ulaştı

Boreal’in geliştirme sürecinde Türk mühendislerinin önemli rol üstlendiğini belirten Jaillet, mühendislikten satın almaya, tedarik zincirinden üretim planlamasına kadar birçok süreçte Türkiye’deki ekiplerin görev aldığını söyledi. Arka arkaya yeni modelleri üretime almanın kolay olmadığını ifade eden Jaillet, Bursa fabrikasındaki ekibin yoğun çalışması sayesinde Duster, Clio ve Boreal’in kısa sürede üretim hattına başarıyla adapte edildiğini dile getirdi. Şirket yetkilileri, Boreal’in bazı versiyonlarında yerlilik oranının yüzde 58 seviyesine kadar ulaştığını da açıkladı.

Hedef SUV liderliği

MAİS Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu ise Boreal’in Renault için yalnızca yeni bir model olmadığını, markanın Türkiye’deki büyüme stratejisinin önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. Son dönemde binek otomobil pazar payını yüzde 11,5’ten yüzde 15,4’e yükselttiklerini belirten Tatoğlu, SUV segmentindeki büyümenin de devam ettiğini ifade etti. Boreal ile birlikte C-SUV segmentindeki paylarını yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Tatoğlu, “Bursa’da üretilen hibrit sistemi, teknolojisi ve geniş yaşam alanıyla Boreal’in Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olacağına inanıyoruz.” dedi.

2030 hedefinde Türkiye’nin rolü büyüyor

Renault Group yöneticileri, Boreal’in yalnızca Türkiye için geliştirilen bir model olmadığını, markanın küresel büyüme planının da önemli ayaklarından biri olduğunu belirtti. Renault, 2030 yılına kadar Avrupa’da 1 milyon, Avrupa dışında ise 1 milyon olmak üzere toplam 2 milyon araç satmayı hedefliyor. Avrupa’daki satışların tamamının elektrikli veya hibrit modellerden oluşması planlanırken, Avrupa dışındaki pazarlarda bu oranın yüzde 50’ye ulaşması amaçlanıyor. Bu strateji kapsamında Bursa’da üretilecek Boreal; Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilecek.

Boreal ile dört yerli modele ulaştı

Boreal’in üretime başlamasıyla birlikte Renault’un Bursa merkezli yerli ürün gamı Clio, Duster, Megane Sedan ve Boreal olmak üzere dört modele yükseldi. Şirket, yeni yatırımlar ve ihracat planlarıyla birlikte Türkiye’yi Renault’nun küresel üretim üslerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.