Japonya’nın Kyushu Adası’nda meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, otomotiv sektörünü de etkiledi. Honda, Toyota ve Bridgestone güvenlik gerekçesiyle üretim tesislerinde faaliyetleri geçici olarak durdurdu.

Japonya’nın Kyushu Adası’nda meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, otomotiv sektörünü de etkiledi. Honda, Toyota ve Bridgestone güvenlik gerekçesiyle üretim tesislerinde faaliyetleri geçici olarak durdururken, yarı iletken üreticilerinde de üretim aksamaları yaşandı. Uzmanlar, küresel otomotiv tedarik zincirinde kısa vadeli etkilerin görülebileceğine dikkat çekiyor.

Honda ve Toyota üretime ara verdi

Japonya’nın Kyushu bölgesinde meydana gelen depremin ardından Honda Motor, Kumamoto’daki motosiklet fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu. Toyota Motor ise Kyushu’daki üç üretim tesisinde faaliyetleri askıya aldığını açıkladı. Her iki şirket de önceliğin çalışan güvenliği ve tesislerde yapılacak teknik incelemeler olduğunu vurguladı.

Bridgestone ve çip üreticileri de etkilendi

Deprem yalnızca otomobil üreticilerini değil, otomotiv yan sanayisini de etkiledi. Bridgestone, Tamana kentindeki lastik üretim tesisini durdururken, Kumamoto’da faaliyet gösteren bazı yarı iletken üreticileri de güvenlik kontrolleri nedeniyle üretime ara verdi. Elektronik bileşenlerde yaşanabilecek gecikmelerin otomobil üretimini de etkilemesi bekleniyor.

Küresel tedarik zinciri yeniden gündemde

Japonya, dünyanın en önemli otomotiv ve otomotiv yan sanayi üretim merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Uzmanlar, üretim duruşlarının uzun sürmesi halinde küresel otomotiv tedarik zincirinde parça sıkıntısı yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak şirketlerin son yıllarda tedarik ağlarını çeşitlendirmesi nedeniyle etkinin 2011 Tohoku depremine kıyasla daha sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.