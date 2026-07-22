İtalyan süper spor otomobil üreticisi Lamborghini, Japonya pazarındaki 25. yılını kutlamak için yalnızca bu ülkeye özel geliştirilen Revuelto Impavido modelini tanıttı. Sadece 25 adet üretilecek özel seri, Japon samuray kültüründen ilham aldı. Kişiselleştirme detaylarıyla dikkat çekiyor.

Revuelto Impavido’nun Japonya’ya özel hazırlanmasının iki önemli nedeni bulunuyor. İlk olarak Lamborghini, Japonya’daki faaliyetlerinin 25. yıl dönümünü kutluyor. Marka, Japonya’yı Asya-Pasifik bölgesindeki en sadık ve en güçlü V12 müşteri kitlesine sahip pazarlardan biri olarak görüyor. Bu nedenle yalnızca Japon müşterilere özel koleksiyon niteliğinde bir model geliştirdi. İkinci neden ise Japon kültürüne duyulan saygı. Otomobilin tasarımında Bushido (Samuray Onur Yasası) felsefesi temel alındı. Cesaret, disiplin ve kararlılığı temsil eden Bushido anlayışı, Lamborghini’nin “Impavido” yani “Korkusuz” ismiyle bir araya getirildi. Böylece İtalyan tasarım anlayışı ile Japon kültürü aynı otomobilde buluşturuldu.

Samuray zırhından ilham alan tasarım

Revuelto Impavido, Lamborghini’nin Ad Personam kişiselleştirme departmanı tarafından geliştirildi. Kapılar ve arka tampon üzerindeki keskin çizgiler, bir katana kılıcının darbesini simgeliyor. Ön bölümde samuray miğferlerinin alın süslerinden ilham alınırken, tavan ve çamurluk detaylarında ise geleneksel samuray zırhlarının katmanlı yapısına gönderme yapılıyor.

Model dört özel renk seçeneğiyle sunuluyor:

Verde Campus: Japonya’nın değerli taşı Hisui yeşiminden ilham alıyor.

Grigio Artis Lucido: Katana ustalığını temsil ediyor.

Grigio Crater Matt: Cesaret ve korumayı simgeliyor.

Rosso Pyra: Samurayların ünlü “Sanada Red” kırmızısından esinleniyor.

İç mekânda da Japon kültürü var

Kabin içerisinde bronz detaylar, özel koltuk işlemeleri, Samurai logosu ve her otomobile özel numaralandırılmış karbon fiber plaka yer alıyor. Lamborghini böylece Revuelto Impavido’yu yalnızca performans odaklı bir süper otomobil değil, aynı zamanda koleksiyon değeri taşıyan kültürel bir eser haline getiriyor.

1.015 beygirlik hibrit V12 motor

Özel seride mekanik tarafta herhangi bir değişiklik yapılmadı. Revuelto Impavido, Lamborghini’nin ilk seri üretim hibrit V12 modeli olan standart Revuelto’nun altyapısını kullanıyor.

Teknik özellikler:

6.5 litrelik atmosferik V12 motor

3 elektrik motoru

Toplam 1.015 bg güç

0-100 km/s: 2,5 saniye

Maksimum hız: 350 km/s’nin üzerinde

Sadece 25 kişi sahip olabilecek

Lamborghini, Revuelto Impavido’dan yalnızca 25 adet üretecek. Her otomobil ayrı numaralandırılacak ve sadece Japonya’da satışa sunulacak. Fiyat açıklanmasa da standart Revuelto’nun üzerinde olması bekleniyor.