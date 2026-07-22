CATL, 7 Çinli otomobil üreticisinden daha fazla kâr etti

Elektrikli otomobil üreticileri fiyat savaşında zorlanırken, kazanan yine batarya devleri oldu. Dünya devi CATL’nin tek başına elde ettiği 20,7 milyar yuanlık kâr, 7 otomobil üreticisini geride bıraktı.

ALİ YILDIRIM

Çin’de elektrikli otomobil pazarında yaşanan sert rekabet, sektörün kazananını ve kaybedenini giderek daha net ortaya koyuyor. Bir tarafta artan satışlara rağmen kâr marjları hızla eriyen otomobil üreticileri bulunurken, diğer tarafta ise elektrikli dönüşümün en kritik halkasını elinde tutan batarya üreticileri rekor kârlılıklarını sürdürüyor. Bunun en çarpıcı örneği dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL’nin açıkladığı finansal sonuçlarda görüldü. Şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde 129,1 milyar yuan gelir elde ederken net kârını 20,7 milyar yuana çıkardı. Bu rakam, aynı dönemde Çin’in önde gelen otomobil üreticileri BYD, Geely, Chery, SAIC, Great Wall Motor, Seres ve Changan’ın toplam net kârını geride bıraktı. Söz konusu yedi üreticinin ilk çeyrekte elde ettiği toplam net kâr yaklaşık 17,5 milyar yuan seviyesinde kaldı.

Fiyat savaşının faturası üreticilere çıktı

Çin’de elektrikli otomobil satışları büyümeye devam ederken, üreticiler pazar payını artırabilmek için peş peşe fiyat indirimlerine gidiyor. Bu durum satış adetlerini desteklese de şirketlerin kârlılığını ciddi şekilde baskılıyor. Özellikle son iki yılda BYD, Geely, Chery ve diğer Çinli üreticiler hem iç pazarda hem de ihracatta önemli büyüme yakaladı. Ancak agresif fiyat politikaları nedeniyle elde edilen gelir, aynı oranda kâra dönüşemiyor. Buna karşın batarya üreticileri farklı bir iş modeliyle hareket ediyor. Çok sayıda otomobil markasına tedarik sağlayan CATL, tek bir üreticinin satış performansına bağlı kalmadan büyümesini sürdürüyor. Elektrikli araç üretimi arttıkça batarya talebi de yükseliyor ve bu durum şirketin ölçek ekonomisinden daha fazla yararlanmasını sağlıyor.

En büyük maliyet kalemi batarya

Elektrikli otomobillerde batarya, toplam üretim maliyetinin en büyük bölümünü oluşturuyor. Aynı zamanda menzil, şarj süresi, güvenlik ve performans gibi aracın en kritik özelliklerini de belirliyor. Bu nedenle batarya teknolojisini geliştiren ve üretim kapasitesini artıran şirketler, otomotiv sektöründe giderek daha stratejik bir konuma geliyor. CATL bugün yalnızca Çinli markalara değil, dünyanın birçok büyük otomobil üreticisine de batarya tedarik ediyor. Böylece otomobil üreticileri arasında yaşanan fiyat rekabetinden doğrudan etkilenmeden büyümeye devam ediyor.

Çin pazarının yarısına yaklaştı

CATL’nin Çin’deki hakimiyeti de dikkat çekici seviyelere ulaştı. 2026’nın ilk çeyreğinde şirketin ülkedeki batarya kurulum hacmi 59,52 GWh olurken, pazar payı yüzde 46,4’e yükseldi. Başka bir ifadeyle Çin’de satılan yaklaşık her iki elektrikli otomobilden biri CATL bataryasıyla yollara çıkıyor.

Küresel liderliğini güçlendiriyor

Şirketin üstünlüğü yalnızca Çin ile sınırlı değil. SNE Research verilerine göre CATL, 2026 Ocak-Nisan döneminde küresel elektrikli araç batarya pazarında yüzde 40,1 pay elde etti. Aynı dönemde BYD yüzde 14,2, LG Energy Solution ise yüzde 9,1 pay aldı. Böylece CATL tek başına en yakın rakibinin yaklaşık üç katı büyüklüğe ulaştı. İki Çinli şirket olan CATL ve BYD’nin toplam küresel pazar payı ise yüzde 54,3 seviyesine çıktı. Bu tablo, elektrikli araç batarya pazarının artık büyük ölçüde Çinli şirketlerin kontrolüne geçtiğini gösteriyor.

Türkiye için de önemli mesaj

Batarya tarafındaki bu güçlü kârlılık, Türkiye’deki yeni elektrikli araç yatırımları açısından da önemli sinyaller veriyor. Son dönemde Türkiye’de üretim planlayan bazı markaların batarya yatırımlarını da gündemine almasının temel nedenlerinden biri, katma değerin önemli bölümünün artık batarya tarafında oluşması. Elektrikli otomobil üretiminde rekabet her geçen gün sertleşirken, batarya teknolojisini geliştiren ve üretimini yapan şirketler ekosistemin en yüksek kâr elde eden oyuncuları haline geliyor. Nitekim birçok küresel üretici CATL ile uzun vadeli iş birliklerini artırırken, Türkiye’de de Togg’un batarya tedarikinde CATL ile çalışmaya başlaması, şirketin küresel etkisinin ulaştığı noktayı ortaya koyuyor.

İlk çeyrekte net kâr (2026)

CATL: 20,74 milyar yuan

Chery: 4,17 milyar yuan

Geely: 4,16 milyar yuan

BYD: 4,08 milyar yuan

SAIC: 3,02 milyar yuan

Great Wall Motor: 945 milyon yuan

Seres: 754 milyon yuan

Changan: 351 milyon yuan

7 otomobil üreticisinin toplam net kârı: Yaklaşık 17,5 milyar yuan.