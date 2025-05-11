Gemideki araçların yarısı bizimdi hepsini sattık

BYD’nin kısa süre önce Çin’den gelen gemisi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 7 bin aracın taşındığı gemide sadece BYD modellerinin olmadığını söyleyen BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun, “Gelen araçların tamamı satılıyor. Nisan ayındaki BYD gemisinde gelen araçların yarısından fazlası bize aitti ve tamamı satıldı” dedi.

BYD’nin kısa süre önce Çin’den gelen gemisi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 7 bin aracın taşındığı gemide sadece BYD modellerinin olmadığını söyleyen BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun, “Gelen araçların tamamı satılıyor. Nisan ayındaki BYD gemisinde gelen araçların yarısından fazlası bize aitti ve tamamı satıldı” dedi. Türkiye’de artık pazarın 1 milyon adedin altına inmesinin zor olduğunu söyleyen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, ikinci yarıda bu artışın hızla devam etmesinin beklenmediğini söyledi. Ergun, “ÖTV matrahlarında üst dilimlere geçilme ihtimali, sıkılaşma politikalarının devam etmesi ve krediye erişimin zorlaşması gibi nedenlerle pazarda daha sınırlı artışlar görülebilir” dedi.

Elektrikli araçlara geçiş çok hızlı

Elektrikli araçlara geçişin oldukça hızlı olduğuna değinen Ergun, “Avrupa’ya baktığınızda elektrikli araçların payı yüzde 15 civarında. Nisan ayı itibarıyla Türkiye’de bu oran yüzde 15’i geçti. Şarj edilebilir hibritlere baktığımızda ise oran yüzde 7,5’in üzerine çıktı. Yıl sonunda şarj edilebilir hibrit pazarının yüzde 9-10 seviyelerine çıkabileceğini öngörüyoruz. BYD, 2025’in ilk dört ayında 13 bin 608 araç sattı. Nisan ayında ise 5 bin 397 araç satışıyla yüzde 6,3 pazar payına ulaştık. Gelen araçların tamamı satılıyor. Nisan ayındaki BYD gemisinde gelen araçların yarısından fazlası bize aitti ve tamamı satıldı. Planlamada bir sorun yaşanmazsa yılı 50 bin adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Seal U DM-i de 1.5 aylık sıra var

Nisan ayında iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen İsmail Ergun, “SEAL U’nun, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye’nin en çok satan modeli konumuna gelmesi. Yıllardır zirvede olan modellerin üzerinde bir satış performansı gösterdi. Ve Nisan ayında Türk tüketicinin en çok tercih ettiği model SEAL U oldu. Çok yoğun bir talep var, 4 ayda 8 bin 794 adet oldu Seal U DM-i satışları. Bugün almak isteseniz 1.5 aylık sıra yazıyoruz” ifadelerini kullandı.