Plug-in hibrit modelini Avrupa’da 1 milyon liradan satışa çıkardı

Elektrikli araç pazarında fırtınalar estiren BYD, şimdi de şarj edilebilir hibrit (PHEV) segmentinde kartları yeniden dağıtıyor. Markanın B segmentine yeni bir soluk getiren modeli BYD Dolphin G DM-i, Avrupa’da uygulanan özel indirimlerle yaklaşık 20 bin Euro (güncel kurla yaklaşık 1 milyon TL) seviyesinden başlayan fiyatlarla yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Çinli otomotiv devi BYD, küresel pazarlardaki genişleme stratejisini kesintisiz sürdürüyor. Avrupa pazarını hedef alarak özel olarak geliştirilen yeni BYD Dolphin G DM-i, hem şehir içi pratikliği hem de uzun yolculuklardaki yüksek menzili tek bir gövdede topluyor. Eylül 2026 itibarıyla ilk teslimatları başlayacak olan model, özellikle fiyat-performans oranıyla Avrupalı rakiplerinin uykularını kaçıracak gibi görünüyor.

Otomobil Polo boyutlarında, iç mekan Golf genişliğinde

BYD Dolphin G DM-i, boyutlarıyla şehir içi kullanım kolaylığını geniş yaşam alanıyla birleştiriyor. Aracın uzunluğu 4,16 metre, genişliği 1,83 metre, yükseklik 1,58 metre iken aks mesafesi 2,61 metre olarak hesaplanmış. VW Polo’dan belirgin şekilde daha geniş ve yüksek olan araç, 2,61 metrelik aks mesafesi sayesinde kompakt sınıf hissi sunuyor. Bagaj hacmi standart konumda 425 litre iken, arka koltuklar katlandığında bu alan 1225 litreye kadar çıkıyor.

Aracın toplam menzili 1040 km

Aracın kaputunun altında BYD’nin rüştünü ispatlamış DM-i (Dual Mode intelligence) teknolojisi yer alıyor. Güç aktarma sisteminde 95 HP (70 kW) güç üreten 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motora, 163 HP (120 kW) ve 210 Nm tork üreten bir elektrik motoru eşlik ediyor. Giriş Versiyonu (Active): Sistem gücü 176 HP (129 kW). 7,42 kWh kapasiteli Blade batarya ile WLTP standartlarında 40 km sadece elektrikli menzil sunuyor. Boost, Comfort, Sport: Sistem gücü 212 HP (156 kW). 18,3 kWh’lik daha büyük batarya sayesinde elektrikli menzil 105 km’ye ulaşıyor. Benzinli ve elektrikli motorun ortak çalışmasıyla aracın toplam menzili 1040 kilometreye kadar ulaşıyor. 0’dan 100 km/s hıza 8,3 saniyede çıkan modelin maksimum hızı ise 180 km/s olarak sınırlandırılmış. Yakıt tüketimi tarafında ise dolu bataryayla 100 km’de ortalama 1,4 – 2,6 litre gibi son derece iddialı değerler sunulurken, batarya boşaldığında bile tüketim 4,3 – 4,5 litre seviyesinde kalıyor.

26 dakikada şarj oluyor

Giriş seviyesi hariç diğer paketlerde yer alan 18,3 kWh’lik batarya, 39 kW DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu sayede batarya %10’dan %80 seviyesine sadece 26 dakikada doldurulabiliyor. İç mekanda ise BYD’nin imzası haline gelen teknolojiler öne çıkıyor: Google hizmetleriyle entegre 12,8 inç dönebilen dokunmatik ekran, head-up Display (Sanal Gösterge Paneli), 360 derece çevre görüş kamerası, ısıtmalı direksiyon ve koltuklar, panoramik cam tavan, dışarıya elektrik verme fonksiyonu (V2L – Vehicle to Load).

Avrupa’da 1 milyon TL sınırında

Almanya pazarında aracın tavsiye edilen liste fiyatı giriş versiyonu olan Active için 28.990 Euro olarak açıklandı. Ancak BYD’nin lansmana özel sunduğu 8.500 Euro’luk “E-Bonus” indirimi sayesinde aracın başlangıç fiyatı 19.988 Euro’ya (yaklaşık 1 milyon TL) kadar düşüyor. Diğer donanım seçeneklerinin liste fiyatları ise şu şekilde:

Boost: 31.990 Euro

Comfort: 33.490 Euro

Sport: 34.490 Euro

Fiyat-donanım dengesi ve sunduğu menzil göz önüne alındığında BYD Dolphin G DM-i, hibrit pazarına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.