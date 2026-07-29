Q7’yi gölgede bırakan boyutları, kavisli OLED ışık teknolojisi, 90 derece açılan otomatik kapıları ve Mercedes-Benz GLS ile BMW X7’yi hedef alan lüks detaylarıyla yeni 2027 Audi Q9 resmi olarak tanıtıldı.

Audi, model ailesinin en üst noktasına 9 numarasını ekleyerek markanın bugüne kadarki en büyük, en geniş ve en iddialı SUV modelini tanıttı. Q7’nin boyutlarını ve lüks anlayışını yetersiz bulan kullanıcılar için özel olarak geliştirilen yeni Audi Q9, tam boyutlu lüks SUV segmentinde kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak. Almanya’da 108 bin 400 eurodan başlayan fiyatlarla siparişe açılan yeni amiral gemisi, ABD pazarında ise 89 bin 095 dolarlık giriş etiketiyle BMW X7 ve Mercedes-Benz GLS modellerinin doğrudan karşısına dikiliyor.

Q7’den 25 santim daha uzun

Yeni Audi Q9, 5.310 mm uzunluğu, 2.210 mm genişliği, 1.810 mm yüksekliği ve 3.140 mm’lik devasa aks mesafesiyle Audi tarihinin en büyük otomobili unvanını alıyor. Q7 modeliyle kıyaslandığında 250 mm daha uzun, 200 mm daha geniş ve akslar arasında 145 mm daha fazla alan sunan Q9, yoldaki heybetli duruşunu devasa dikey ızgaralı Singleframe tasarımıyla pekiştiriyor. Dış tasarımdaki en büyük inovasyon ise arka bölümde karşımıza çıkıyor. Dünyada bir seri üretim araçta ilk kez kullanılan üç boyutlu kavisli dijital OLED arka lambalar, 0.1 milimetre inceliğindeki cam panelleriyle gövde hatlarını takip ederek yanlardan görünürlüğü maksimuma çıkarıyor.

Otomatik kapılar ve kararan cam tavan

Audi CEO’su Gernot Döllner’in “Gelecekte teknolojiyle ilerleme, araç içi deneyimle tanımlanacak” sözleriyle vurguladığı iç mekan, adeta yürüyen bir iş jeti konforu vaat ediyor.

90 derece açılan otomatik kapılar: Q9’da ilk kez sunulan sensörlü otomatik kapılar, yayalara veya engellere çarpmayı önleyen güvenlik sistemiyle 90 dereceye kadar açılabiliyor ve myAudi uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor.

1.5 metrekarelik akıllı cam tavan: Marka tarihinin en büyük panoramik sunroof’unda sunulan opsiyonel elektronik kararma teknolojisi (switchable transparency), dokuz ayrı segmentte şeffaflığı ayarlayabiliyor. Araç park edildiğinde dışarıdan içerinin görünmesini engellemek için cam otomatik olarak opak hale geliyor.

6 veya 7 koltuklu düzen: Standart olarak 7 koltukla gelen araçta, ikinci sırada elektrikli ve masajlı bağımsız iki koltuğun yer aldığı 6 kişilik “Business Class” konfigürasyonu da tercih edilebiliyor. Long-wheelbase (uzun aks) yapısı sayesinde üçüncü sıra yetişkinler için bile tam konfor sunuyor.

Fiziksel hissedilen 4D ses ve ChatGPT entegrasyonu

İç mekanda 12.3 inç dijital gösterge paneli, 14.5 inç merkezi MMI dokunmatik ekran ve ön yolcuya özel 12.3 inçlik bağımsız ekran yer alıyor. Android Automotive OS altyapısını kullanan sistem, ChatGPT entegreli Audi Asistan ile doğal dilde komutları yanıtlıyor. 22 hoparlörlü ve 1.360 watt gücündeki Bang & Olufsen 4D ses sistemi, koltukların içine yerleştirilen özel aktüatörler sayesinde müziğin ritmini fiziksel titreşimlere dönüştürüyor. Başlıklarda yer alan özel hoparlörler ise sürücünün navigasyon veya telefon aramalarını yolcuları rahatsız etmeden dinlemesini sağlıyor.

Mild-Hybrid dizel ve V8 canavarı SQ9

Audi Q9, pazarlara göre farklı motor seçenekleriyle yollara çıkacak:

Avrupa Pazarı (TDI): 3.0 litrelik V6 dizel motor, MHEV plus (hafif hibrit) sistemi ve 3.6 bar basınca 1.2 saniyede ulaşan elektrikli kompresör (EPC) desteğiyle 299 PS güç ve 630 Nm tork üretiyor. 8 ileri tiptronic şanzıman ve sürekli quattro dört tekerlekten çekiş sistemi standart.

ABD Pazarı (TFSI): Amerika’da giriş versiyonunda 435 PS güç üreten 2.9 litrelik V6 benzinli motor görev yaparken (0-100 km/s: 4.9 saniye), performans odaklı SQ9 versiyonunda 599 PS gücündeki 4.0 litrelik çift turbo V8 motor (0-100 km/s: 3.8 saniye) yer alıyor.

Sürüş konforunu en üst seviyede tutmak adına uyarlanabilir havalı süspansiyon standart olarak sunuluyor (90 mm yükseklik değişim aralığı). 5 dereceye kadar dönebilen arka tekerlek yönlendirme sistemi (All-wheel steering) ise bu 5.3 metrelik dev aracın dar şehir içi sokaklarında ve park alanlarında kıvrak hareket etmesini sağlıyor.

Audi Q9 fiyatı ve satış takvimi

Slovakya’daki Bratislava fabrikasında üretilecek olan yeni Audi Q9, Temmuz 2026 sonu itibarıyla Almanya’da 108.400 Euro başlangıç fiyatıyla siparişe açıldı. İlk teslimatların 2026’nın son çeyreğinde (Kasım ayı itibarıyla) başlaması planlanıyor. Modelin Türkiye pazarına giriş tarihi ve Türkiye satış fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.