Türkiye’de premium otomobil pazarı uzun yıllar sonra ilk kez genel pazarla aynı yönde küçüldü. 2026’nın ilk yarısında lüks otomobil satışları yüzde 9,63 gerilerken, BMW, Mercedes-Benz ve Audi’nin toplam satış kaybı 10 bin adedi aştı. Volvo, Jeep ve MINI ise daralan pazarda büyümeyi başaran markalar oldu.

ALİ YILDIRIM

Türkiye otomotiv pazarında son yıllarda en dikkat çekici tablo, ekonomik dalgalanmalara rağmen premium ve lüks otomobil markalarının büyümeyi sürdürebilmesiydi. Kur artışları, yüksek enflasyon ve otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi, üst gelir grubunun talebini canlı tutarken BMW, Mercedes-Benz ve Audi başta olmak üzere birçok premium marka genel pazardan daha güçlü performans sergiliyordu. Ancak 2026’nın ilk yarısı bu tabloyu değiştirdi.

Koşulsuz büyüme sona erdi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre premium ve lüks segmentte yer alan 23 markanın toplam satışı Ocak-Haziran döneminde yüzde 9,63 azalarak 65 bin 391 adetten 59 bin 91 adede geriledi. Böylece son yıllarda kesintisiz büyüyen premium otomobil pazarı da ilk kez genel pazarla paralel şekilde küçüldü. Lüks tüketime olan ilgi tamamen ortadan kalkmasa da, otomotiv sektöründe “koşulsuz büyüme” dönemi sona ermiş görünüyor.

Premium otomobil pazarı artık genel pazardan ayrışamıyor

Türkiye otomobil pazarı yılın ilk altı ayında yüzde 9,79 daralırken premium segmentteki küçülme de yüzde 9,63 oldu. Bu tablo, önceki yılların aksine premium markaların artık genel pazardan bağımsız hareket edemediğini ortaya koydu. Finansmana erişimin zorlaşması, kredi maliyetlerinin yükselmesi, araç fiyatlarının tarihi seviyelere ulaşması ve tüketicilerin satın alma kararlarını ertelemesi, yüksek gelir grubunu da etkiledi. Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11,44 daralarak 105 bin 41 adet seviyesinde kaldı. Buna rağmen satışların son beş yıl ortalamasının üzerinde gerçekleşmesi, pazarda sert bir çöküşten ziyade pandemi sonrası oluşan olağanüstü talebin normalleştiğini gösteriyor.

En iyi 3 en büyük daralmayı yaşadı

Daralmanın en büyük yükünü Almanya’nın üç büyük premium markası taşıdı. BMW, Mercedes-Benz ve Audi’nin toplam satışları geçen yılın ilk yarısındaki 42 bin 613 adetten bu yıl 32 bin 519 adede düştü. Üç markadaki toplam kayıp 10 bin 94 adet olarak gerçekleşti. En sert gerileme BMW’de yaşandı. Markanın satışları yüzde 31,47 düşerek 16 bin 612 adetten 11 bin 385 adede indi. Böylece BMW tek başına 5 bin 227 araç kaybetti. Audi yüzde 23,38 gerileyerek 11 bin 419 adetten 8 bin 749 adede düştü. Mercedes-Benz ise yüzde 15,07 daralarak 14 bin 582 satıştan 12 bin 385 adede geriledi. Üç markadaki toplam kayıp, premium pazardaki toplam daralmadan bile yüksek gerçekleşti. Bunun nedeni ise Volvo, Jeep ve MINI’nin güçlü büyümesi sayesinde pazarın önemli bölümünün telafi edilmesi oldu.

Volvo, Jeep ve MINI daralan pazarda büyümeyi başardı

Yılın en dikkat çekici performanslarından biri Volvo’dan geldi. Marka satışlarını yüzde 44,95 artırarak 5 bin 949 adetten 8 bin 623 adede yükseltti. Bu performansla Volvo, Audi ile arasındaki farkı önemli ölçüde kapatırken BMW ve Mercedes-Benz’e de ciddi şekilde yaklaştı. Volvo’nun büyümesinde SUV ağırlıklı ürün gamı ile hibrit ve elektrikli modeller etkili oldu. Jeep ise premium segmentin sürpriz markası oldu. Satışlarını yüzde 207,75 artıran marka, bin 380 adetten 4 bin 247 adede ulaştı. SUV talebindeki güçlü artış ve yeni model atağı Jeep’i premium sınıfta orta sıralara taşıdı. MINI de büyüyen markalar arasında yer aldı. Satışlarını yüzde 19,81 artırarak 7 bin 143 adede yükselten marka, Cupra’yı geride bıraktı ve Audi ile arasındaki farkı önemli ölçüde azalttı.

Cupra’nın yükselişi hız kesti

Son yılların en hızlı büyüyen premium markalarından Cupra ise ilk kez hız kesti. Satışlar yüzde 32,68 düşerek 5 bin 388 adetten 3 bin 627 adede indi. Bin 761 adetlik kayıp, BMW, Audi ve Mercedes’in ardından premium pazardaki en yüksek dördüncü daralma oldu.

Küçük hacimli lüks markalarda da düşüş dikkat çekti

Premium segmentin diğer oyuncularında da benzer tablo oluştu.

Alfa Romeo yüzde 34,48…

DS yüzde 37,90…

Land Rover yüzde 29,59…

Lexus yüzde 46,13…

Maserati yüzde 51,67…

Subaru ise yüzde 63,52 daraldı.

Porsche ise satışlarını büyük ölçüde koruyarak yalnızca yüzde 1,84 geriledi. Ultra lüks tarafta Ferrari, Lamborghini ve Bentley satışlarını artırmayı başardı.

Elektrikli otomobillerde vergi dengeleri değiştirdi

Premium segmentte elektrikli dönüşüm devam etse de vergi sistemi satışları doğrudan etkiliyor. İlk altı ayda hibrit ve tam elektrikli otomobiller toplam pazarın yüzde 51,6’sına ulaşarak ilk kez içten yanmalı motorları geride bıraktı. Buna karşın 160 kW üzerindeki elektrikli otomobil satışları yüzde 54,1 geriledi. Daha düşük vergi diliminde kalan modeller ise büyümeye devam etti. Bu tablo, premium markalar açısından motor gücü ve vergi planlamasının artık ürün kadar önemli hale geldiğini gösterdi.

Üst segmentte daralma daha sert gerçekleşti

Vergi yükü ve yüksek fiyatlar üst segmentleri daha fazla etkiledi. D segmenti otomobillerde satışlar yüzde 26,1 gerilerken E segmentinde daralma yüzde 29,8, F segmentinde ise yüzde 30,6 oldu. Lüks otomobil pazarı tamamen küçülmüş değil. Ancak 2026’nın ilk yarısı, premium markaların da artık finansman koşulları, vergi sistemi ve tüketici davranışlarından kitlesel markalar kadar etkilenmeye başladığını ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde rekabetin elektrikli modeller, SUV ürün gamı ve vergi avantajı etrafında daha da sertleşmesi bekleniyor.