Türkiye uzun yıllar ‘sedan ülkesi’ olarak anıldı. SUV baskısı bu algıyı yıksa da, elektrikli modeller sedanın çöküşünü durdurdu. ODMD verileri, elektrikli sedanların pazara adeta ‘şok etkisi’ yaptığını ortaya koydu.

ALİ YILDIRIM

Türkiye artık sedan ülkesi değil mi?

Türkiye otomotiv pazarı uzun yıllar boyunca tüm dünyada “sedan otomobil ülkesi” olarak biliniyordu. Ancak son yıllarda bu tablo köklü biçimde değişti. Avrupa’yla birlikte Türkiye’de de SUV modellerin yükselişi, pazardaki dengeleri tersine çevirdi. Uzun yıllar sonra Türkiye pazarı da sedandan SUV’a döndü. En sert kırılım ise SUV segmentinde yaşandı. Talebin hızla bu alana kaymasıyla birlikte “sedan bitti” tartışmaları yıllarca gündemde kaldı.

Elektrikli modeller sedanı ölüm döşeğinden aldı

Ancak elektrikli otomobillere geçiş, bu ezberi bozdu.

Özellikle düşük vergi dilimi avantajı, elektrikli sedan modelleri yeniden cazip hale getirdi. Bu sayede elektrikli sedanlar, pazardaki sert sedan çöküşünü engelledi. Deyim yerindeyse, “ölüm döşeğindeki sedan pazarına elektrik şoku verildi.”

ODMD verileri ne diyor?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri bu dönüşümü net biçimde ortaya koyuyor.

2025’te otomobil pazarı 1 milyon adedin üzerine çıktı

• SUV satışları: 671 bin 819 adet

• SUV payı: %62

• Sedan satışları: 247 bin 5 adet

• Sedan payı: %22,8

• Elektrikli sedan satışları: 25 bin 252 adet

• Elektriklide sedan payı: yüzde 10,2

Sedan pazarının 2025’teki satış seviyesi, 2024 ile paralel seyretti.

2025’te 25 bin 252 adet yüzde 100 elektrikli sedan satıldı. Eğer bu satışlar olmasaydı, sedan pazarı 2024’ün altına düşecekti.

B Sedan pazarı sessizce kapandı

Türkiye’de B sedan dönemi fiilen sona erdi. B sedan segmenti, Türkiye otomotiv pazarında fiilen kapanan ilk alanlardan biri oldu.

• 2024 satışları: 17 bin 981 adet

• 2025 satışları: 570 adet

Citroen C-Elysee ve Honda City pazardan tamamen çekildi. Renault Taliant bir süre tek başına kaldı, ancak onun da üretimi sona erdi. B sedan talebi uzun süredir SUV ve B-SUV segmentlerine kaymıştı. Segment sert bir çöküş yerine sessiz bir veda yaşadı.

Lüks sedanda SUV yerine elektrikli tercih edildi

E segmenti ayakta kaldı. E sedan segmenti, SUV baskısına rağmen büyümesini sürdürdü. Premium markalar, içten yanmalı ve elektrikli seçenekleri birlikte sunarak müşteri kaybını sınırladı. Vergi avantajı, talebi fiyata duyarlı hale getirdi.

BMW 5 Serisi örneği

Toplam E sedan pazarı: 18 bin 445 adet

BMW 5 Serisi satışları: 6 bin 913 adet

Elektrikli versiyon payı: 2 bin 120 adet

Mercedes-Benz EQE ve BYD Han da segmentte belirleyici rol oynadı. Elektrikli modellerin E sedan segmentine toplam katkısı 3 bin 852 adet oldu.

C segmentinde elektrikli kırılma: TOGG T10F etkisi

C sedan segmenti, Türkiye pazarının bel kemiği olarak kabul ediliyordu. Talep büyük ölçüde C-SUV’a kaymış olsa da, C sedan pazarı 2025’te %5,5 büyüdü. Bu büyümenin tamamı elektrikli modellerden geldi.

• Toplam satış: 194 bin 227 adet

• Elektrikli C sedan: 13 bin 384 adet

TOGG T10F fark yarattı

2025’in son çeyreğinde pazara giren TOGG T10F, kısa sürede 11 bin 437 adetlik satışa ulaştı.

Diğer modeller:

• Citroen C4X: 1.510 adet

• Yeni Mercedes CLA: 437 adet

Patron katını elektrikli sedanlar taşıyor: F sedan segmentinde elektrik hakimiyeti

Sedan pazarının zirvesi olan F segmentinde elektrikli yoğunluğu dikkat çekti.

• Toplam satış: 2 bin 212 adet

• Elektrikli payı: %50’nin üzerinde

Zirvede EQS var

• Mercedes-Benz EQS: 839 adet

• BMW 7 Serisi toplam: 593 adet

• BMW i7 (elektrikli): 422 adet

Elektrikli modeller olmasaydı, F sedan satışları bin adedin altına düşecekti.

Çinliler sahneye çıktı, D sedan dengesi değişti

D sedan segmenti, dönüşümün en net görüldüğü alanlardan biri oldu.

• 2025 satışları: 31 bin 551 adet

• 2024 satışları: 28 bin 226 adet

• Elektrikli katkı: 6 bin 612 adet

• Segmenti taşıyan modeller

• BYD Seal: 2 bin 585 adet

• Hyundai Ioniq 6: 2 bin 996 adet

• Volkswagen ID.7

• BMW 4 Serisi (elektrikli): 674 adet

Elektrikli modeller olmasaydı, D sedan pazarı da 2024’ün altına düşecekti.