2030’da şarj istasyonları 20 bine ulaşacak

Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, gündemdeki teşvik konusuyla ilgili olarak “Bugün Türkiye’de yaklaşık 7 bin araç ve bu araçlara hizmet veren 2.000’ün üzerinde şarj istasyonu mevcut. 2030 yılında 1 Milyon elektrikli araç ve yaklaşık 20 bin şarj istasyonu olması bekleniyor. İlerleyen dönemde artık insanların alışkanlıkları değişecek, akaryakıt istasyonundan enerji almak yerine evlerinde, iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, hastanelerde, dinlenme tesis otoparklarında araçlarını şarj edebilecekler. Kamu tarafında yapılan düzenlemeler ve teşvikler, altyapının daha sağlıklı ve sistemli olabilmesini sağlayacak. Teşvikler sonrasında elektrikli araçlar olan ilgi de artacak.” dedi.

Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, gündemdeki teşvikler konusuyla ilgili olarak değerlendirmelerini paylaştı. Şengönül, “Türkiye’de şu anda aktif olan ve halka açık yaygın hizmet veren 4 farklı şarj istasyon ağı işletmecisi çalışmakta; elektrikli araç sayılarının artmasına bağlı olarak yeni şarj istasyon ağı işletmecileri de yatırımlara başladı. Yine yatırım hazırlığında olan yatırımcılar da mevcut. Şarj istasyon ağı işletmecisi olabilmek için elektrikli araç şarj ünitelerinin halka açık alanlarda kurulması ve elektrikli araç kullanıcılarına elektrik ikmali yapabilmelerine olanak veren yazılım teknolojileri, mobil uygulamalar ve ödeme sistemleri kurulmaları gerekiyor.” şeklinde konuştu.

ÜNİTELER 20 BİN EURODAN BAŞLIYOR

“Hızlı şarj istasyonu için kurulacak şarj ünitelerinin maliyeti, ünitenin şarj hızı kapasitesine göre, 20.000 Euro ile 150.000 Eurolara arasında değişiyor. Ünitelerin çekeceği elektriği sağlamak için gereken elektrik alyapı maliyeti ise ünitenin gücüne göre 3000 Euro ile 10.000 Euro arasında değişiyor. Bir şarj ünitesinin yetmeyeceği düşünülerek ortalama 2-3 ünite kurulması gerekebiliyor. Buna göre en az 2 hızlı şarj ünitesinden oluşacak hızli bir istasyon maliyeti ortalama 50.000 euro ile 300.000 euro arasında yatırım yapılması anlamına gelir.” açıklamasını yapan Şengönül, “Hızlı üniteler, araçları güçlerine göre 30 dakika ile 2 saat arasında şarj edebilme kabiliyetine sahip. Yatırımın geri kazanılması için araç sayısının artması ve istasyonların devamlı şarj ile dolu olması ihtiyacı var.” dedi.

TEŞVİK ÇOK KRİTİK

Yatırımın geri dönüşümü 10 yılı aşacak şarj istasyonu ağı projeleri için yatırım teşvikinin son derece önemli olduğunu kaydeden Şengönül, “Henüz araç sayısı çok az oluğu ve bu sebeple, yatırımın geri dönüşünün uzun yıllar aldığı için, çekimser yatırımcıların tesvikle motive edilmesi, ülkenin gelecekte akaryakıt bağımlılığının önüne geçmesi için kıymetli.” değerlendirmelerinde bulundu ve konuşmasını “Yönetmelikte yapılan yeni değişiklik ile elektrikli araç şarj istasyonu teşvik paketi oluşturulmasının önü açılmış oldu. Türkiye’de henüz elektrikli araç sayısı çok sınırlıyken şirketimizin kendi imkanları ile ulaşmış olduğu 300 şarj istasyonu sayısını hızlı şarj istasyonları ile desteklemeyi planlıyoruz. Sharz.net bu konuda yatırım yapmak isteyen şirketler ile iş ortaklığı anlaşması imzalayarak yatırımcının kısa zamanda bir şarj ağı işletmecisi olabilmesi için yazılım, donanım tedarikini yapmakta ve projeyi anahtar teslimi yönetmektedir. Şirketimiz Türkiye çapında şarj ağının yaygınlaşması için iş ortakları ile ortak istasyon kullanımı platformu sağlayarak, elektrikli araç kullanıcılarının farklı markalı şarj istasyon ağı işleticilerinin istasyonlarını kullanmasına da imkan veriyor.” şeklinde sonlandırdı.