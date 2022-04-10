RS Oto Ekspertiz ve Oto.net’ten güç birliği

RS Oto Ekspertiz, ülkemizin önde gelen dijital ikinci el araç alım ve satım platformlarından Oto.net ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği kapsamında Oto.net; araç sahiplerine satmak istedikleri otomobiller için akıllı algoritması sayesinde anında fiyat teklifi sunarak müşterilerine ülke çapında yaygın, kaliteli ve şeffaf bir alım/satım hizmeti veriyor.

RS Otomotiv Grubu’nun “Yeni Nesil Ekspertiz” sloganıyla yola çıktığı markası RS Oto Ekspertiz, Oto.net ile iş birliği yaptı. Şeffaf, tarafsız ve son teknoloji yöntemlerle oto ekspertiz/oto check-up hizmeti veren RS Oto Ekspertiz, araç alım satımında davranış değişikliğine öncülük eden, araç sahiplerinin satmak istedikleri araçları için anında fiyat teklifi sunup aynı gün satış işlemini gerçekleştirerek müşteri deneyimini yüksek seviyede tutan Oto.net’in çözüm ortağı olacak. Öte yandan anlaşma kapsamında Oto.net’ten otomobil satın alan tüketiciler, ülke çapında yaygın ağa sahip RS Servis noktalarında ayrıcalıklı satış sonrası hizmetlerine de erişebilecek.

SEKTÖRE KATMA DEĞER KATACAĞIZ

Kurulduğu günden bu yana 85 binden fazla otomobilin satışına başarıyla aracılık eden ve milyonlarca araç sahibinin ziyaret ettiği Oto.net ile sürdürülebilir şekilde yeni projeler üreteceklerini dile getiren RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “İkinci el araç pazarının rüştünü ispatlamış, saygın markalarından Oto.net ile iş birliği yapmaktan son derece mutluyuz. Oto.net ile hızla büyüyen ikinci el araç sektöründe hızlı, şeffaf ve güvenilir hizmet verebilme ortak paydasında buluşuyoruz. İşbirliğimiz ile daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşacak ve sektöre katma değer sağlayacağız.” dedi.

100 BİNDEN FAZLA ARACA EKSPERTİZ YAPTIK

Oto.net Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yonca Ulusoy ise “Oto.net olarak 85.000’den fazla araç alım satım işlemini online gerçekleştirip, 100.000’den fazla aracın ekspertiz kontrolünü yapmış durumdayız. Yenilikçi bir ekspertiz hizmetini sektöre kazandıran, arkasında 40 yıllık bir deneyimi bulunduran RS Oto Ekspertiz ile güçlerimizi birleştirdiğimiz için oldukça memnunuz. RS Ekspertiz ile Türkiye genelinde 34 şehirdeki alım merkezleri daha da artırıp, satın alacağımız araçlar için alım merkezlerimizi 104’e çıkararak müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri genişletiyoruz. RS Otomotiv Grubu ile geliştireceğimiz yeni projelerle platformumuz üzerinden otomobil satın alanlara da ayrıcalıklı hizmetler sunacağız.” açıklamasında bulundu.

MR CİHAZIYLA EKSPERTİZ

Araç alım satımlarında, oto ekspertiz süreçlerindeki en büyük problemlerden birisi olarak görülen teknik uzman görüşlerindeki farklılıklar, tüketicilerin güvenini zedelerken, doğru sonuca ulaşmak amacıyla insan faktörünü en aza indirerek objektif ve güvenilir sonuçlar elde etmek adına RS Oto Ekspertiz Türkiye’de ilk kez MR cihazıyla otomobillerdeki kontrolleri gerçekleştiriyor. Otomobillerin kaporta ve boyalarındaki hasarları, onarım işlemlerini ve boya kalınlıklarını, üzerinde bulunan IR termal kamera ve özel halojen ışıklar yardımıyla daha net ve anlaşılabilir bir rapor sunabiliyor. Ayrıca lastik ve fiber parçaların yanlış onarımlarını da ortaya çıkarıyor.